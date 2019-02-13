دولت نجات ملی یمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، اعضای دولت نجات ملی یمن در نشست خود به ریاست «عبدالعزیز صالح بن حبتور» چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به ملت ایران تبریک گفت.

«عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن در جریان این نشست برای ملت ایران پیشرفت و شکوفایی بیشتر در عرصه های مختلف آرزو کرد و به نقش قابل توجه انقلاب اسلامی ایران از همان روز نخست در حمایت و پشتیبانی از ملت فلسطین و مساله فلسطین و مقاومت در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و نیز حمایت از محور مقاومت و مخالفت با استکبار و طمع ورزی های صهیونیستها در منطقه عربی اشاره کرد.

دولت نجات ملی همچنین به دستاوردهای گسترده ایران طی ۴۰ سال گذشته در عرصه های راهبردی و دفاعی و لجستیکی و پزشکی و هوافضا اشاره کرد و این دستاوردها را نقطه قوت امت اسلامی و محور مقاومت در برابر اشغالگران اسراییلی و طرحهای صهیونیستی دانست.

دولت نجات ملی یمن همچنین نقش فعال و گسترده رسانه های ایرانی در حمایت از ملت یمن و رساندن صدای یمنی ها به جهانیان و نشان دادن جنایتهای روزانه ائتلاف متجاوز عربستان را ستود.