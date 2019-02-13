  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۸

شهادت یک جوان فلسطینی در مرکز غزه

شهادت یک جوان فلسطینی در مرکز غزه

وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی بر اثر مجروحیت ناشی از اصابت کپسول گاز اشک آور به سرش در شرق منطقه «البریج» واقع در مرکز غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک جوان فلسطینی سه‌شنبه شب در شرق منطقه «البریج» واقع در مرکز غزه به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین هم چنین اعلام کرد که این جوان فلسطینی بر اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به سرش که توسط نظامیان صهیونیست پرتاب شد به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، یک نظامی صهیونیست دقیقا سر این جوان فلسطینی را هدف گرفته بود و کپسول گاز اشک آور را به سمت وی شلیک کرد.

مرکز پژوهشی «قدس» در آذرماه گذشته اعلام کرده بود که از دسامبر ۲۰۱۷ که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرده، دست‌کم ۳۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که این آمار اکنون افزایش یافته است.

کد مطلب 4540767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها