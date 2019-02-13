شهادت یک جوان فلسطینی در مرکز غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک جوان فلسطینی سه‌شنبه شب در شرق منطقه «البریج» واقع در مرکز غزه به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین هم چنین اعلام کرد که این جوان فلسطینی بر اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به سرش که توسط نظامیان صهیونیست پرتاب شد به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، یک نظامی صهیونیست دقیقا سر این جوان فلسطینی را هدف گرفته بود و کپسول گاز اشک آور را به سمت وی شلیک کرد.

مرکز پژوهشی «قدس» در آذرماه گذشته اعلام کرده بود که از دسامبر ۲۰۱۷ که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرده، دست‌کم ۳۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که این آمار اکنون افزایش یافته است.