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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۰

مدیر کل میراث فرهنگی همدان عنوان کرد:

تلاش برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری همدان در سطح بین‌المللی

تلاش برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری همدان در سطح بین‌المللی

همدان - مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان از برنامه ریزی و تلاش برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری همدان در سطح بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان ۶۶۰ شرکت ایرانی و ۵۷ شرکت خارجی در حوزه گردشگری از ۳۱ استان و ۱۲ کشور است و استان همدان نیز در این نمایشگاه حضور دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در زمینه جذب گردشگر و ایجاد فرصتی برای تعامل دست‌اندرکاران صنعت گردشگری برپا شده است، اظهارداشت: نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با رویکرد و تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی مالمیر با اشاره به حضور همدان در این نمایشگاه گفت: غرفه ای در اختیار استان همدان قرار دارد تا با اجرای برنامه ها به معرفی تجارب همدان در سال ۲۰۱۸ و برنامه های پیش رو در سال ۲۰۱۹ بپردازد.

مالمیر بابیان اینکه این رویداد عرصه ای تاثیر گذار برای معرفی فعالان گردشگری استان خواهد بود، گفت: نمایشگاه دوازدهم با رویکرد گردشگری داخلی، توزیع سفر و ساماندهی گردشگری و با هدف جذب مشارکت حداکثری استان ها، اقوام و گروه های مختلف کشور برپا شده است.

مالمیر بابیان اینکه این رویکرد نمایشگاه امسال را متمایز کرده و با توجه به اهداف سازمان در زمینه توزیع مکانی و زمانی سفر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: استان همدان دارای ظرفیت های بسیار زیادی است و می توانیم به واسطه برگزاری نمایشگاه بین المللی این توانمندی ها را در ویترینی شکیل به نمایش بگذاریم.

مالمیر  بابیان اینکه رویکرد گردشگری و تحول دیجیتال که شعار سازمان جهانی گردشگری بود در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بستری برای تعامل فعالان گردشگری در نمایشگاه فراهم شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان بااشاره به اینکه حدود ۱۰۰ رویداد در حاشیه این نمایشگاه از سوی استانها برگزار خواهد شد که همدان نیز سهمی در این خصوص دارد، گفت: این برنامه ها فضایی برای تخصصی شدن نمایشگاه و برقراری تعامل و ارتباط بین فعالان این حوزه را فرهم می آورد.

کد مطلب 4540774

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