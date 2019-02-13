به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان ۶۶۰ شرکت ایرانی و ۵۷ شرکت خارجی در حوزه گردشگری از ۳۱ استان و ۱۲ کشور است و استان همدان نیز در این نمایشگاه حضور دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در زمینه جذب گردشگر و ایجاد فرصتی برای تعامل دست‌اندرکاران صنعت گردشگری برپا شده است، اظهارداشت: نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با رویکرد و تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی مالمیر با اشاره به حضور همدان در این نمایشگاه گفت: غرفه ای در اختیار استان همدان قرار دارد تا با اجرای برنامه ها به معرفی تجارب همدان در سال ۲۰۱۸ و برنامه های پیش رو در سال ۲۰۱۹ بپردازد.

مالمیر بابیان اینکه این رویداد عرصه ای تاثیر گذار برای معرفی فعالان گردشگری استان خواهد بود، گفت: نمایشگاه دوازدهم با رویکرد گردشگری داخلی، توزیع سفر و ساماندهی گردشگری و با هدف جذب مشارکت حداکثری استان ها، اقوام و گروه های مختلف کشور برپا شده است.

مالمیر بابیان اینکه این رویکرد نمایشگاه امسال را متمایز کرده و با توجه به اهداف سازمان در زمینه توزیع مکانی و زمانی سفر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: استان همدان دارای ظرفیت های بسیار زیادی است و می توانیم به واسطه برگزاری نمایشگاه بین المللی این توانمندی ها را در ویترینی شکیل به نمایش بگذاریم.

مالمیر بابیان اینکه رویکرد گردشگری و تحول دیجیتال که شعار سازمان جهانی گردشگری بود در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بستری برای تعامل فعالان گردشگری در نمایشگاه فراهم شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان بااشاره به اینکه حدود ۱۰۰ رویداد در حاشیه این نمایشگاه از سوی استانها برگزار خواهد شد که همدان نیز سهمی در این خصوص دارد، گفت: این برنامه ها فضایی برای تخصصی شدن نمایشگاه و برقراری تعامل و ارتباط بین فعالان این حوزه را فرهم می آورد.