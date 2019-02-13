تسهیلات بانکی به ۱۵۹۷ طرح اشتغال روستایی در زنجان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودی شامگاه سه شنبه در جلسه ساماندهی اشتغال روستایی، با اشاره به اجرای سند توسعه اشتغال روستایی در استان زنجان، افزود: این سند در زمینه تهیه طرح های شناخت وضعیت روستاهای استان از نظر موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و بررسی وچالش‌هایی که توسعه روستایی تهیه شده است و راهبردهایی در این طرح برای توسعه مناطق روستایی استان ارائه‌ شده است.

وی اظهار کرد: سند نهایی اشتغال روستایی در استان مطرح‌شده و مشاوره بررسی‌های لازم را انجام شده است که این راهبردها عاملی برای برنامه‌ریزی برای توسعه روستاهای استان خواهد بود.

مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان با بیان اینکه رویکرد سند توسعه اشتغال روستایی در استان زنجان معیشتی و توسعه پایدار است، گفت: توسعه اقتصاد روستایی و اشتغال‌زایی روستایی از مهم‌ترین راهبردهای این سند است.

وی با بیان اینکه تعدادی زیادی طرح در قالب سند توسعه اشتغال روستایی در کمیته‌های فنی استان و شهرستانها بررسی و به بانک‌های عامل ارسال‌شده است، گفت: تعداد دو هزار و ۱۸۶ طرح با ۲۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات درخواستی بوده و ۴ هزارو ۶۴۳ اشتغال جدید از این تعداد طرح‌ها ایجاد می‌شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان افزود: از این تعداد هزار و ۶۴۷ طرح در بانک‌ها مصوب شده و میزان تسهیلات درخواستی هم ۱۵۳ میلیاردتومان است که برای سه هزار و ۴۴۴ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

محمودی افزود: در مجموع به هزار و ۵۹۷ طرح اشتغال روستایی در استان زنجان مبلغ ۱۴۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که برای ۳ هزار و ۲۳۳ نفر در روستاهای استان زنجان اشتغال ایجاد شده است.