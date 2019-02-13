ثبت ۹۱۹ میلی متر بارندگی در آبدانان طی سال جاری

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی در استان بسیار خوب بوده است.

وی گفت: در شهر ایلام ۶۹۸ میلی متر بارندگی ثبت شده این در حالی است میانگین بارش سالانه در شهرستان ایلام ۵۷۴ میلی متر است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام افزود: بیشترین میزان بارندگی در سال زراعی مربوط به شهرستان آبدانان با ۹۱۹ میلی متر بارندگی بوده است.

میهن پرست تصریح کرد: کمترین میزان بارندگی نیز در مهران با ۳۷۴ میلی متر بارندگی بوده است.

وی افزود: میانگین بارندگی سالانه در مهران ۲۲۰ میلی متر است.

وی ادامه داد: انتظار می رود برای اواخر هفته در روز جمعه تا ساعاتی از روز شنبه سامانه بارشی دیگری وارد سطح استان شود، این سامانه باعث بارندگی به صورت باران اما در مناطق سردسیر و ارتفاعات می تواند به صورت برف خود را بروز دهد.