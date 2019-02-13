هیچ فرصتی به داعشی ها برای استقرار مجدد نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در جریان کنفرانس هفتگی خود تاکید کرد: ما هیچ فرصتی را به تروریستها برای استقرار مجدد در میان استانهای کرکوک و صلاح الدین نمی دهیم.

وی در ادامه افزود: نیروهای عراقی عملیات پیش دستانه برای ناکام گذاشتن اقدامات عناصر داعش علیه عراق و پیشروی در این کشور انجام می دهند.

نیروهای عراقی با وجود شکست داعش در این کشور به عملیات امنیتی خود علیه عناصر باقی مانده از این تشکیلات تروریستی ادامه می دهند.