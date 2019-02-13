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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۳

نخست وزیر عراق:

هیچ فرصتی به داعشی ها برای استقرار مجدد نمی دهیم

هیچ فرصتی به داعشی ها برای استقرار مجدد نمی دهیم

نخست وزیر عراق تاکید کرد که نیروهای این کشور علیه عناصر داعش عملیات پیش دستانه انجام داده و هیچ فرصتی برای استقرار مجدد آنها در میان استانهای کرکوک و صلاح الدین نمی دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در جریان کنفرانس هفتگی خود تاکید کرد: ما هیچ فرصتی را به تروریستها برای استقرار مجدد در میان استانهای کرکوک و صلاح الدین نمی دهیم.

وی در ادامه افزود: نیروهای عراقی عملیات پیش دستانه برای ناکام گذاشتن اقدامات عناصر داعش علیه عراق و پیشروی در این کشور انجام می دهند.

نیروهای عراقی با وجود شکست داعش در این کشور به عملیات امنیتی خود علیه عناصر باقی مانده از این تشکیلات تروریستی ادامه می دهند.

عبدالمهدی در خصوص اوضاع داخلی عراق نیز گفت: دولت کنونی برای مهیا کردن زمینه سرمایه گذاری در عراق و مبارزه با فساد تلاش می کند.

کد مطلب 4540789

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