به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری، به طور ضمنی از توافق روز گذشته کنگره درباره تامین بودجه امنیت مرزی استقبال کرد و در عین حال مدعی شد که می‌تواند هزینه ساخت دیوار مکزیک را از منابع دیگر تامین کند.

وی در این باره نوشت: تقریباً حدود ۲۳ میلیارد دلار برای امنیت مرزی خواهیم گرفت.

ترامپ همچنین به کنایه خطاب به دموکرات‌ها گفت: فارغ از مسئله پول، این دیوار همین الان که مشغول حرف زدن هستیم، در حال ساخته شدن است.

وی در پیام دیگری مدعی شد که به همه جوانب توافق به‌ دست آمده در کنگره نگاه می‌کند تا مانع از تعطیلی مجدد دولت فدرال شود.

اگرچه جزئیات توافق فراحزبی کنگره مشخص نیست اما ظاهراً بودجه اختصاص داده شده به ساخت دیوار مرزی یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار است که بسیار کمتر از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پیشنهاد شده از سوی ترامپ است.

این درحالی است که وی در پیام توییتری اخیر خود به منابع احتمالی که قرار است از محل آنها ۲۳ میلیارد دلار ادعایی خود را تامین کند اشاره‌ای نکرده است حال آنکه «مایک مالونی» رئیس موقت ستاد کارکنان کاخ سفید، روز یکشنبه مدعی شد منابع پولی مشخصی وجود دارد که ترامپ می‌تواند بدون نیاز به اعلام حالت فوق‌العاده، از آنها برخوردار شود حال آنکه در مقابل، منابعی هم هست که تنها بعد از اعلام حالت فوق‌العاده، می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد.