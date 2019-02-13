نقشه ائتلاف آمریکا برای مصادره ۴۰ تُن طلای سوریه و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «رامی عبدالرحمن» مدیر مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان این کشور تاکید کرد که نیروهای وابسته به ائتلاف آمریکا و نیروهای کرد تحت حمایت آنها در صورتیکه کنترل آخرین پایگاه عناصر داعش در شرق فرات را به دست بگیرند حدود ۴۰ تُن طلا که توسط تروریستها از عراق و سوریه به سرقت رفته را مصادره خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: داعشی ها این میزان از طلاها را از مناطق تحت کنترل خود در سوریه و عراق به سرقت برده اند.

عبدالرحمن تاکید کرد: ما درباره ثروت بسیاری زیادی سخن می گوییم و بیم آن داریم این ثروت به دست ملت سوریه و عراق نیفتاده و ائتلاف آمریکا آن را مصادره کند. ائتلاف آمریکا به همین دلیل منطقه مذکور را به صورت گسترده بمباران نمی کند تا این طلاها از بین نرود.