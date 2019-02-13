وزش باد شدید زنجان را فرا می گیرد/ کاهش ۵ درجه ای دمای هوا

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزد: آسمان استان امروز صاف و قسمتی ابری است ولی از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده میشود.
وی از ورود سامانه بارشی به استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از اواخر روز پنجشنبه شاهد بارش باران و برف در استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: با توجه به بارش باران و برف و وقوع وزش باد شدید شهروندان در ارتفاعات کوهستانی و حاشیه رودخانهها تردد نکنند.
یاغموری یادآور شد: دمای هوای استان بیش از ۵ درجه سانتی کاهش مییابد و هوا سرد میشود.
وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز ۵ درجه کاهش داشته است.
نظر شما