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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد شدید زنجان را فرا می گیرد/ کاهش ۵ درجه ای دمای هوا

وزش باد شدید زنجان را فرا می گیرد/ کاهش ۵ درجه ای دمای هوا

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزد: آسمان استان امروز صاف و قسمتی ابری است ولی از بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود.

وی از ورود سامانه بارشی به استان زنجان خبر داد و اظهار کرد:  از اواخر روز پنجشنبه شاهد بارش باران و برف در استان خواهیم بود. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: با توجه به بارش باران  و برف و وقوع وزش باد شدید شهروندان در ارتفاعات کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند. 

یاغموری یادآور شد: دمای هوای استان بیش از ۵ درجه سانتی‌ کاهش می‌یابد و هوا سرد می‌شود. 

وی  به دمای فعلی شهر زنجان  اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۶ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز ۵ درجه کاهش داشته است. 

کد مطلب 4540798

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