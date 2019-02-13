فاز دوم میدان نفتی آذر ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب شاهد یکی از پرمصیب ترین و رنج بارترین دوره های خود بوده چراکه رژیم صدام به کشور ما حمله کرد.

وی افزود: به واسطه مرز بسیار طولانی استان ایلام با کشور همسایه عراق، آسیب های بسیار زیادی به استان وارد شد و عملا استان ۱۰ سال از بازسازی عقب افتاد و در این شرایط سایر استان ها توانستند استفاده های خود را داشته باشند.

فاز دوم میدان نفتی سروک آذر مهران ۷۶ درصد پیشرفت دارد

وی ادامه داد: بنابراین در اینجا عادلانه است که به مردم استان ایلام بیشتر رسیدگی شود، ۱۰ شهرستان در استان داریم که باید به همه و تناسب با استعداد و موارد خاصی که در مناطق و شهرهای مختلف وجود دارد چه روستایی و چه شهری نسبتا یک عدالت برقرار شود.

امینی عنوان کرد: در استان استعدادهای زیادی از جمله در ذخایر نفت و گاز وجود دارد، ۹۰ درصد مواد هیدروکربنی نفت و گاز و میعانات غرب کشور در استان ایلام واقع است.

نماینده مردم ایلام در مجلس عنوان کرد: در زمان قبل از انقلاب فقط بخشی از چاه های نفت شهرستان دهلران فعال بود، در همه زمینه ها بعد از انقلاب و بعد از جنگ میدان های دیگری در همان منطقه دهلران شناسایی حفاری و برداشت می شود.

وی گفت: در میدان نفتی سروک آذر مهران ۶۵ هزار بشکه ظرفیت اسمی آن است و تا ۱۰۵ هزار نیز استعداد دارد، فاز دوم آن نیز ۷۶ درصد پیشرفت دارد.

۵ چاه جدید گاز در ایلام حفر می شود

وی ادامه داد: در چنگوله نیز میدان بزرگ نفتی وجود دارد و مسائل و مشکلاتی باعث تاخیر در پروژه شده است.

امینی اظهار داشت: در منطقه تنگ بیجار ایلام در بحث گاز پنج چاه حفاری شده و در حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در حال حاضر تولید گاز دارد.

نماینده مردم استان در مجلس افزود: در زمینه توسعه گاز استان قبلا پنج چاه در استان وجود داشت، طی مکاتباتی که با وزیر نفت داشتیم در اواخر سال ۹۵ کارگروهی تشکیل شد و مرداد ماه سال ۹۶ با اعلام وزیر نفت ۱۰۰ میلیون دلار برای حفر چاه های جدید گذاشته شده که ۵۶ میلیون دلار آن برای حفاری ۵ چاه جدید که ظرفیت گاز استان به مرز ۱۱ میلیون مترمکعب برسد، اختصاص یافته است.

وی گفت: در کنار میدان گازی تنگه بیجار نیز پالایشگاه گاز و در کنار این پالایشگاه واحد پتروشیمی تعریف شده است، به برکت حفاری چاه ها و پالایشگاه گاز، بیشتر شهرها و روستاهای استان از نعمت گازرسانی برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: بسیاری از روستاهای که در حال حاضر گازرسانی انجام نگرفته، در ماه ها و سال آینده روستاهای بالای ۲۰ خانوار گازردار می شوند.