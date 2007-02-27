ساخت 10 میلیون متر مربع مدرسه در سال تحصیلی آینده

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس حبیب الله بوربور امروز در افتتاح اولین نمایشگاه مدرسه ایرانی - معماری ایرانی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ، جمعی از نخبگان کشوری و خارجی ، دانشجویان و خبرنگاران برگزار شد افزود: تا کنون 5 میلیون متر مربع مدرسه ساخته ایم و این روند تا سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ، حداد عادل را رئیس افتخاری ستاد هویت سازی به مدارس ایران خواند و تاکید کرد: ساخت مدارس باید طوری باشد که آیندگان آن را سرلوحه معماری خود قرار دهند.

بوربور ؛ مقاومت ، زیبایی و کارایی را در معماری مدارس بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: تا کنون مقام معظم رهبری بیش از 9 بار در معماری و ساخت مدارس تاکید داشته اند.

رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ، از آشتی ملی بین مسئولان آموزش و پرورش و معماران سراسر کشور خبر داد.