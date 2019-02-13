نخستین دوره مسابقات بسکتبال ۳ نفره قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال ۳ نفره قهرمانی باشگاههای استان قم شامگاه سه شنبه در سالن شهید رضاییان قم به پایان رسید و تیمهای برتر در ردههای سنی بزرگسالان، زیر ۱۷ سال و زیر ۱۲ سال مشخص شدند.
در شب پایانی این مسابقات که با حضور بازیکنان، مربیان و خانوادهها در سالن شهید رضاییان برگزار شد تیم بسکتبال ستارگان الف در دیدار نهایی مسابقات زیر ۱۷ سال با اقتدار ۱۶ بر ۹ برابر تیم ستارگان ب به پیروزی رسید و مقام قهرمانی این رقابتها را کسب کرد.
در دیدار فینال رده سنی زیر ۱۲ سال، در مسابقهای جذاب و تماشایی، پویان ۹ بر ۸ برابر تیم مهتاب به برتری رسید و توانست قهرمان این مسابقات شود. شادی بازیکنان کم سن و سال پویان و اشک و غم بازیکنان مهتاب از جلوههای احساسی و جالب این مسابقه بسکتبال بود.
در مسابقات رده سنی بزرگسالان تیم مهتاب به دیدار تیم دکوراسیون قصر رفت و با پیروزی بر این تیم به مقام نخست رسید. مسابقات بسکتبال سه به سه به عنوان رویداد رسمی ثبت شده در سایت فدراسیون جهانی برگزار شد.
در این رقابتها که نخستین دوره رقابتهای بسکتبال ۳ نفره رسمی در قم محسوب میشد ۸۰ مسابقه در سه رده بزرگسالان، زیر ۱۷ سال و زیر ۱۲ سال در خانه بسکتبال انجام شد و در این مسابقات ۱۲ تیم زیر ۱۲ سال، ۱۰ تیم زیر ۱۷ سال و ۵ تیم بزرگسال شرکت کردند.
در مراسم پایانی این رقابتها با حضور جمعی از مسئولان هیئت بسکتبال و اداره کل ورزش و جوانان قم و پیشکسوتان بسکتبال قم، تیمهای برتر مدالهای خود را دریافت کرده و عکس یادگاری گرفتند.
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