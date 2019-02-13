جشنواره نان های محلی «چوه و توه» در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در این جشنواره از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره در سطح شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره نان های محلی با هدف معرفی و پرداختن به بخشی از توانایی های بانوان روستاها این جشنواره برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره به همت شهرستانهای دشتی و تنگستان و امور بانوان استانداری بوشهر و به میزبانی شورا و دهیاری روستای بحیری برگزار شد.

نادری با بیان اینکه بانوان روستا توانمندیهای خود را در ۳۰ غرفه به نمایش گذاشتند، تصریح کرد: یکی از مباحث مهمی که مورد تاکید است فراهم کردن زمینه اشتغال بانوان روستا است که به حمد الله این مهم با همت شورا و دهیار روستا به نحو مطلوب انجام گرفته که درهمین مدت کوتاه زمینه اشتغال ۶۰نفر از بانوان روستا فراهم شده است.

وی از تلاشهای مجموعه شورا و دهیاری روستای بحیری تقدیر کرد و ادامه داد: این بانوان در زمینه های صنایع دستی از جمله عبا بافی، گلیم بافی وغیره فعالیت دارند.

نادری خاطر نشان کرد: یکی از شعارهای دولت ایجاد اشتغال در روستاها بوده است که با پیگیری های به عمل آمده اقدامات ارزشمندی در در این زمینه صورت گرفته است.

فرماندار دشتی با اشاره به سفر قریب الوقوع ریاست جمهور به استان بر ضرورت استقبال باشکوه مردم از هیات دولت تاکید کرد و گفت: حضور پرشور مردم در استقبال از رئیس جمهور پیام و بازتاب مهمی در عرصه جهانی به همراه خواهد داشت.