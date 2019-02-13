به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه شهبازی درباره برگزاری دیدار دوستانه تیم های فوتبال زیر ۱۶ و زیر ۱۹ سال بانوان گفت: تیم کاملی را در اختیار نداشتیم. یکسری از بازیکنان ما با تیم ملی فوتبال بزرگسالان به هند اعزام شدند و چند بازیکن ایرانی – آمریکایی داریم که هنوز به تیم ملحق نشده اند. این دیدار باعث شد تا بازیکنان محک خوبی بخورند و قبل از اعزام به سوچی، بتوانیم شرایط ملی پوشان را ارزیابی کنیم.

وی ادامه داد: مرور برنامه های تاکتیکی و تکنیکی در این اردو و همچنین تمریناتی که بازیکنان برای هماهنگی هر چه بیشتر باید انجام می دادند را در دستور تمرینی آنها گذاشتیم. در این بازی دوستانه هدفمان این بود که روی کارهای دفاعی تمرکز کنیم. هدفمان برد و باخت در بازی نبود بلکه بیشتر هماهنگی و مرور برنامه های تاکتیکی و تکنیکی بود. خوشبختانه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از چیزی که از بازیکنان خواسته بودیم را اجرا کردند.

مربی تیم ملی فوتبال جوانان ادامه داد: بعد از میانمار ما اردویی را نداشتیم و بعد از مهرماه بازیکنان فقط در مسابقات لیگ حضور داشتند. کاری که بازیکنان در باشگاه انجام می دهند با کاری که در تیم ملی صورت می گیرد، بسیار فرق دارد و همین امر باعث شد دوباره نکاتی را به ملی پوشان متذکر شویم. بازیکنان نیاز به اردوی مستمر و بازی دوستانه دارند تا بتوانند با آمادگی کامل به مصاف رقبای خود بروند.

وی در پایان گفت: قرار است ۷ اسفند ماه به سوچی روسیه اعزام شویم و در تورنمنت چهارجانبه که با حضور تیم های بلاروس، آذربایجان، روسیه و ایران برگزار می شود، حضور داشته باشیم.