«تماشاخانه فجر» در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، ویژه برنامه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هر روز در ایام برگزاری این جشنواره از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«تماشاخانه فجر» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۴ به پخش آخرین اطلاعات و اخبار جشنواره، گفتگو با هنرمندان و مسئولان جشنواره می‌پردازد.

«تماشاخانه فجر» به تهیه کنندگی پرویز جمالی، اجرای احسان همتی، کارشناسی علی جعفری، هماهنگی سهیلا رضایی و گزارشگری سمیه نجفی تولید و پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.