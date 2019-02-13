«تماشاخانه فجر» در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، ویژه برنامه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر هر روز در ایام برگزاری این جشنواره از رادیو فرهنگ پخش میشود.
«تماشاخانه فجر» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۴ به پخش آخرین اطلاعات و اخبار جشنواره، گفتگو با هنرمندان و مسئولان جشنواره میپردازد.
«تماشاخانه فجر» به تهیه کنندگی پرویز جمالی، اجرای احسان همتی، کارشناسی علی جعفری، هماهنگی سهیلا رضایی و گزارشگری سمیه نجفی تولید و پخش میشود.
رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.
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