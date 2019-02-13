گالری سوره سنندج هر هفته میزبان یک نمایشگاه بخش تجسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه خوشنویسی آن قلم در سنندج اظهار داشت: حمایت از برگزاری نمایشگاه های هنرمندان استان کردستان به میزبانی گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج یکی از اولویت های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی این استان است.

وی ادامه داد: گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج که امسال مورد بازسازی قرار گرفته و مجدد بازگشایی شد از زمان آغاز تاکنون هر هفته میزبان یک نمایشگاه در حوزه های مختلف تجسمی بوده است و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: فضای گالری سوره که به صورت کامل استاندارد شده است به صورت رایگان در اختیار هنرمند قرار می گیرد و علاوه بر آن حوزه هنری نیز در حد توان خود در بخش های اطلاع رسانی و تبلیغاتی نیز هنرمندان را حمایت می کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تا پایان سال جاری گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج میزبان چهار نمایشگاه دیگر خواهد بود، بیان کرد: حتی برای سال آینده نیز نوبت های برای تعدادی از هنرمندان مشخص شده و فضای گالری در بخش های مختلف تجسمی در اختیار آنها قرار می گیرد.

مرادی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه بهترین فرصت در راستای تبادل تجربه بین هنرمندان است، یادآور شد: انتظار می رود که در سایه این گونه اقدامات و فعالیت ها شاهد اعتلای هر چه بهتر فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان باشیم.

در ادامه این مراسم که جمع زیادی از هنرمندان حوزه خوشنویسی استان کردستان حضور داشتند، نمایشگاه آن قلم رضا حاتمیان و مسعود شاه محمدی در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج گشایش یافت.