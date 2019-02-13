کمیته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی خدمات سفر قزوین تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفراستان، کمیته خدمات حمل و نقل جاده ای مسافرین نوروزی استان روز چهارشنبه با حضور جبارقهاری معاون حمل و نقل، جواد حق لطفی معاون راهداری و فیاض بیگدلی معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین و همه دستگاههای ذیربط استان در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه قهاری معاون حمل و نقل این اداره کل عنوان کرد: دستگاههای خدمات رسان استان با هم افزایی و افزایش همکاری با یکدیگر می توانند به ارایه خدمات بهتر به هموطنان بپردازند.

قهاری افزود: در جلسه کمیته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی خدمات سفر استان در خصوص برنامه ریزی جهت جابجایی مسافرین نوروزی، روان سازی ترافیک جاده ای، ایمن سازی محورهای مواصلاتی، تشدید نظارت و کنترل بر سلامت ناوگان حمل ونقل عمومی مسافربری، خدمات امداد خودرو و جرثقیل های امداد جاده ای در محورهای مواصلاتی استان، بازدید مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی بحث و تبادل و نظر و تصمیمات لازم اتخاد شد.

معاون حمل و نقل این اداره کل گفت: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه خدمات سفر استان می توان به بهره گیری از سامانه اطلاع رسانی راههای استان وکشور ۱۴۱، سامانه ۳۰۰۰۱۴۳ پل ارتباطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین با مسافرین، سامانه ۳۰۰۰۷۰۷۰ برای ارتباط مردمی و اعلام نظر برای وضعیت نمازخانه ها و مساجد بین راهی، سامانه پیام کوتاه نظارت مردمی ۱۱۰۱۲۰ پلیس راه به منظور جلب مشارکت مردمی در افزایش ایمنی سفر وکاهش تصادفات اشاره کرد.

در این جلسه اعضای کمیته ستاد اجرایی خدمات سفر استان به شرح خدمات خود پرداخته و هریک از اعضای کمیته گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اهداف این کمیته ارایه کردند.

قهاری در پایان با آرزوی سفری ایمن برای هموطنان افزود: همه رانندگان باید توجه داشته باشند با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و پایبندی به نکات ایمنی از بروز حوادث جاده ای برای خود و دیگر خودروهای عبوری جلوگیری کنند تا شاهدکاهش حوادث جاده ای در محورهای مواصلاتی استان باشیم.