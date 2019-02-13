کاراته کاهای قمی در مسابقات بین المللی مستر کاپ درخشیدند

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین دوره مسابقات کاراته بین المللی مسترکاپ با عنوان جام بزرگ کاراته ویژه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور بیش ١٣٠٠ ورزشکار برگزار شد و کاراته کاهای قمی در این مسابقات عملکرد قابل توجهی داشتند.

وی افزود: در این مسابقات کاراته کاهایی از ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، ارمنستان، ترکیه، مالزی، گرجستان، افغانستان و سریلانکا در مجموعه ورزشی همت دو دانگه اسلامشهر تهران مسابقه دادند که تیم قم در بخش مردان با هدایت محمود پایدار و جواد بهجتی و سرپرستی محمد چتر زرین شرکت داشت.

رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: در این رقابت‌ها تیم پولاد قم توانست در بخش کومیته توسط سید هادی حسینی، سید مهدی حسینی، علی سینا نجفی، محمد حسین پایدار، امیر رضا کاکی، محمد پارسا رضایی، محمد امین احمدی کاشانی، علیرضا قاضی، محمد یاسین مرادی، ابراهیم الله یاری، سجاد گایینی، اویس سیوکی و محمد چتر زرین به مدال طلا برسد.

برخورداری بیان داشت: در ترکیب تیم مقاومت قم نیز محمد صادق علیوردی لو در کومیته خردسالان مدال طلا و محمد صحرایی در کاتای انفرادی بالاتر از ۱۴ سال و مانی زنگنه در کاتای انفرادی زیر ۱۱ سال کمربند قهوه‌ای مدال نقره کسب کردند و برای باشگاه پاس قم مهدی حسین جانی یک مدال طلا به دست آورد.

وی عنوان کرد: برای باشگاه علوم پزشکی محمد امین بابایی نقره و علی برخوردار مدال برنز و برای باشگاه پولاد محمدطاها رضایی، سید هانی حسینی، محمدرضا اسماعیلی، احسان مهدوی، امیر علی مصیبی، حسین احمدی، سید مجتبی موسوی اکبرزاده و مهدی اکبریان نقره گرفتند.

وی عنوان کرد: دختران کاراته قم نیز در پنجمین دوره مسابقات بین المللی مستر کاپ با کسب ۲۲ مدال عملکرد خوبی داشتند و طلایی‌های قم در این مسابقات محدثه حسینی، مهیا موسوی، فاطمه غفاریان، ستایش موقاری، نیایش سلیمانی، حوریه خاکبازان و زهرا بیات بودند.