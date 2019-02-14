برترین داوران در جام تختی قضاوت کردند/ هیچ مشکلی بوجود نیامد

محمد ابراهیم امامی رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد داوران داخلی و خارجی در جام بین المللی تختی در مجموع قابل قبول بود و ما در کرمانشاه شاهد قضاوت های خوبی از سوی آنها بودیم.

وی افزود: به نظر من قضاوت داوران نسبت به دوره های قبلی جام تختی هم بهتر بود و به همین دلیل مشکل خاصی در طول برگزاری جام تختی نداشتیم.

امامی خاطر نشان کرد: ما با این ذهنیت که حساسیت و سطح فنی مسابقات جام تختی بالا خواهد بود سعی کردیم از داوران باتجربه و سطح بالای خود در قضاوت کشتی ها استفاده کنیم و به همین دلیل اکثر کشتی های حساس و نزدیک، توسط داوران درجه یک و S۱ قضاوت شد.

داور المپیکی کشتی ایران در پایان گفت: در مجموع ۲۴ داور ایرانی و خارجی مسئولیت قضاوت دیدارهای جام تختی را برعهده داشتند که ما در چیدمان داوری رقابتهای مدعیان داخلی و خارجی تلاش کردیم از داوران بی طرف استفاده کنیم تا شائبه و حاشیه ای در این خصوص ایجاد نشود.