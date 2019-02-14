  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱:۵۴

امامی در گفتگو با مهر:

برترین داوران در جام تختی قضاوت کردند/ هیچ مشکلی بوجود نیامد

برترین داوران در جام تختی قضاوت کردند/ هیچ مشکلی بوجود نیامد

داور المپیکی کشتی ایران گفت: سطح قضاوت‌های رقابتهای بین المللی جام تختی بسیار بالا بود و از برترین داوران برای این مسابقات استفاده شد.

محمد ابراهیم امامی رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد داوران داخلی و خارجی در جام بین المللی تختی در مجموع قابل قبول بود و ما در کرمانشاه شاهد قضاوت های خوبی از سوی آنها بودیم.

وی افزود: به نظر من قضاوت داوران نسبت به دوره های قبلی جام تختی هم بهتر بود و به همین دلیل مشکل خاصی در طول برگزاری جام تختی نداشتیم.

امامی خاطر نشان کرد: ما با این ذهنیت که حساسیت و سطح فنی مسابقات جام تختی بالا خواهد بود سعی کردیم از داوران باتجربه و سطح بالای خود در قضاوت کشتی ها استفاده کنیم و به همین دلیل اکثر کشتی های حساس و نزدیک، توسط داوران درجه یک و S۱  قضاوت شد.

داور المپیکی کشتی ایران در پایان گفت: در مجموع ۲۴ داور ایرانی و خارجی مسئولیت قضاوت دیدارهای جام تختی را برعهده داشتند که ما در چیدمان داوری رقابتهای مدعیان داخلی و خارجی تلاش کردیم از داوران بی طرف استفاده کنیم تا شائبه و حاشیه ای در این خصوص ایجاد نشود.

کد مطلب 4540872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها