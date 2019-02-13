به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، اطلاعیه پنجمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی منتشر شد.
شرایط عرضه در این دوره مشابه عرضه چهارم است. پیش پرداخت ۶ درصد و امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی از ویژگی های این عرضه است. همچنین مدت تسویه حساب از زمان بارگیری ۹۰ روز تعیین شده است.
در مرحله پنجم عرضه نیز همانند نوبت قبل یک میلیون بشکه نفت خام سبک با حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشکه و قیمت پایه ۵۶ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه تعیین شده است.
عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روشهای فروش نفت و استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی بهمنظور صادرات نفتخام در دستور کار قرار گرفته است.
شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد؛
۲۹ بهمن،پنجمین عرضه نفتخام در بورس انرژی/امکان تسویه۱۰۰درصدریالی
اطلاعیه پنجمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی در تاریخ ۲۹ بهمن منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، اطلاعیه پنجمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی منتشر شد.
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