اولين يادواره شهداي روحاني استان كهكيلويه و بوير احمد برگزار شد

به گزارش خبلرگزاري مهر، دراين مراسم كه با حضور جمع كثيري از طلاب و دانشجويان و دانش آموزان و اقشار مختلف مردمي برگزار گرديد حجت الاسلام والمسلمين دكترسيد مهدي خاموشي رييس سازمان تبليعات اسلامي كشور به ايراد سخنراني پرداخت.

وي با تاكيد بر سخن حضرت امام (ره) كه دانشگاه بايد اسلامي شود گفت: آن علم علمي حقيقي است كه انسان را با مفاهيم صحيح انساني مد نظر اسلام آشنا ساخته و به كمال مطلوب او را نزديك سازد و به نظر مي رسد كه هدف از وحدت حوزه و دانشگاه نيزجز اين نيست.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: امروز درجهاني زندگي مي كنيم كه نقطه عطفي است برچرايي حركت استكبار. وي ادامه داد: كشف اين چرايي ازضرورت هاست و روحانيت دراين مهم نقش بسزايي دارد .

گفتني است اين مراسم با شعر خواني جمعي از شاعران و مداحي اهل بيت عصمت و طهارت به كار خودپايان داد.