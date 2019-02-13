وجودبناهای شاخص تاریخی در البرز/توسعه گردشگری با برگزاری رویدادها

آرش نور آقایی در حاشیه بازدید از غرفه میراث فرهنگی استان البرز در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته، به خبرنگار مهر گفت: البرز جاذبههای گردشگری فراوانی دارد که باید به مردم معرفی شوند، وجود تپههای باستانی، جاده توریستی کرج - چالوس یا روستاهای با قدمت هزارساله ازجمله این ظرفیتها است که باید به گردشگران شناسانده شود.
وی بابیان اینکه نگاه گردشگری در حال حاضر یک تنها نگاه جاذبه محور نیست، گفت: تقویت زیرساختهای گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است، یکی از این زیرساختها داشتن فرودگاه بوده که استان البرز از این مهم برخوردار است.
تپه اُزبکی
عضو هیئترئیسه کنفدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری با تأکید بر اینکه ظرفیتهای گردشگری استان البرز با ظرفیتهای گردشگری استانهای مانند فارس و اصفهان متفاوت است، گفت: متولیان گردشگری استان البرز با توجه به این ظرفیتها به دنبال سهم خود از سفره گردشگری باشند.
نور آقایی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ظرفیتهای گردشگری استان البرز برای توسعه نیازمند جذب سرمایهگذار است، گفت: در این حوزه بیش از هر چیزی دیگری نیازمند مطالعات هستیم، تقویت زیرساختهای انسانساز باید موردتوجه واقع شود.
وی به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: باید هتلهای مجهزی احداث شود که بتوانیم در آن کارگاههای بزرگ و بینالمللی برگزار کنیم.
عضو هیئترئیسه کنفدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری تأکید کرد: بهیقین احداث چنین هتلهایی در البرز ارزانتر و بهصرفهتر از تهران است، وجود آزادراه تهران - کرج - قزوین نیز برای استان البرز یک ظرفیت منحصربهفرد است.
کاخ مروارید (شمس)
نور آقایی در بخش دیگری گفت: توسعه گردشگری با برگزاری رویدادهای بزرگ ملی و جهانی امکانپذیر است، استان البرز همجوار با پایتخت است، همین ظرفیت میتواند در توسعه گردشگری این استان کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه استان البرز بناهای شاخص باستانی - تاریخی را در دل خود جایداده است، گفت: مسئولان میراث فرهنگی در این استان باید مانند دیگر استانها ازجمله یزد، اصفهان و فارس به دنبال تقویت زیرساختهای گردشگری و جذب گردشگر داخلی و خارجی باشند.
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