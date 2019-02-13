منطقه محروم ملکشاهی ایلام آباد می شود

به گزارش خبرننگار مهر، محمد سعیدی کیا صبح امروز در سفر به شهرستان گفت: مقام معظم رهبری به من گفتند بروید یک نقطه محروم را بگیرید و آباد کنید و ایلام و ملکشاهی پنجمین نقطه محروم کشور است که انتخاب شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان و معاونین اقتصادی و عمرانی استاندار از پروژه بیمارستان ۲۲ تختخوابی ارکواز ملکشاهی نیز بازدید کردند.

در سفر سعیدی کیا به استان ایلام وی از طرح های مختلف شهرستان ملکشاهی بازدید می کند.

گفتنی است شهرستان ملکشاهی در استان ایلام به عنوان یکی از مناطق محروم کشور تحت اقدام بنیاد مستضعفان برای توسعه است.

در این سفر معاونین اقتصادی و عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان استانی رئیس بنیاد مستضعفان را همراهی می کنند.