به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی سهشنبه ۲۳ بهمن به دیدار مریم امینی (همسر شهید سید مرتضی آوینی) در نشر واحه رفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار گفت: در زمان مسئولیتم در معاونت امور فرهنگی، در اولین جلسات با خانم امینی به این نتیجه رسیدم که ایشان نگاهشان به شهید آوینی از یک مکان یادبود فراتر است و به همین منظور در عرصه شناساندن شهید آوینی بسیار تلاش کردند.
وی ادامه داد: اینکه کار ایشان و نشر واحه مستقل است و وابسته به مجموعهای نیست حائز اهمیت است، متاسفانه یکی از اشکالاتی که در مورد مفاخر و شخصیتها وجود دارد این است که وقتی کار با عنوان وابستگی به دستگاههای دولتی و حکومتی مطرح میشود افراد به سمت سفارشیگویی یا سفارشینویسی میروند، در این میان نسل جدید هم که فاصله زیادی با نسل گذشته داشته با آن گفتار ارتباط برقرار نمیکنند.
صالحی همچنین درباره روش کاری خانم امینی در گسترش تفکرات شهید سید مرتضی آوینی گفت: فضای کاری خانم امینی در این مدت به شکلی بوده است که به روی پای خود بایستند و کار را پیش ببرند. ایشان جدای از نام شهید آوینی از یک فاصلههای دوری فعالیت خود را انجام میدهند و این وقار که روش شهید آوینی در زندگی شخصی خودشان نیز بوده، ستودنی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: شهید آوینی یک سرمایه اجتماعی است و اگر ارتباط نسلی آن را خوب برقرار نکنیم این شخصیت به تاریخ میپیوندد و آثار گذشته ایشان در آینده تاثیری نخواهد داشت.
صالحی در پایان درباره ضرورت توجه به منظومه فکری شهید آوینی گفت: طبیعتا همه افکار شهید آوینی برای حال و آینده کافی نیست اما بخشی از همین افکار میتواند همچنان اثرگذار باشد و ما را به سمت جلو پیش ببرد.
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