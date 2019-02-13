ذخیره مفید آب سدهای فارس به ۲۷ درصد رسیده است

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کل حجم مخازن سدهای استان فارس حدود سه میلیارد مترمکعب و حجم آب ذخیره شده قابل استفاده در مخزن ۹ سد در دست بهره‌برداری فارس، حدود ۶۳۸ میلیون مترمکعب است.

وی گفت: از هزار و ۱۱۳ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده پشت سدها تنها ۶۳۸ میلیون متر مکعب قابل استفاده است.



محمدرضا ارجمندی با اشاره به ۴۹۲ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده پشت ۹ سد استان فارس، که به عنوان حجم مرده و پایدار محسوب می‌شود، اظهار داشت: حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن سدهای فارس ۳۷.۹ درصد و حجم آب مفید نسبت به کل حجم مفید مخازن سدها را ۲۶ درصد است.



وی با بیان اینکه میانگین بارندگی استان از ابتدای فروردین تاکنون حدود ۱۸۵ میلی‌متر گزارش شده، عنوان کرد: میانگین بارندگی فارس در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال آبی امسال ۴۰ میلی‌متر بوده است.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس میانگین بارندگی بلندمدت فارس در سال ۹۷ نسبت به ۵۰ سال اخیر را حدود ۱۹۶ میلی‌متر اعلام و عنوان و اشاره کرد: که میانگین بلندمدت بارندگی سالانه استان(۵۰ ساله)۳۰۳ میلی‌متر بوده است.



ارجمندی در خصوص تغییرات بارندگی فارس نسبت به میانگین بلند مدت مشابه سال آبی سال ۹۶ گفت: میانگین بلند مدت مشابه سال آبی ۹۶ حدود ۳۵۶ درصد است که میزان تغییرات بارندگی فارس نسبت به میانگین بلندمدت مشابه فارس(۵۰ ساله) منفی ۵ درصد بوده است.



مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس تحقق بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت سالانه استان را ۶۱ درصد اعلام کرد.

ارجمندی ادامه داد: افزایش میانگین بارندگی استان در ۲۴ ساعت گذشته و نسبت به میانگین بلند مدت سالانه ۱۲ درصد است.

وی افزود: افزایش میانگین بارندگی استان در بارش اخیر نسبت به میانگین بلند مدت سالانه ۱۸ درصد بوده است.