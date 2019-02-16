«من و کتاب» روایت خواندنی از اهمیت مطالعه

خبرگزاری مهر، گروه استانها: من و کتاب شامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کتابخوانی به همت انتشارات سوره مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد. موضوعات این کتاب ۱۲۸ صفحهای در شش فصل طبقهبندیشده است. درواقع میتوان این کتاب را از دریچه دیگری نگریست و آن را بهعنوان دائرهالمعارفی در نظر گرفت که با معرفی کتابهای مفید شما را به سمت کتابهای خوب رهنمون میسازد.
درواقع معظم له با معرفی کتابهای خوب و اشتراکگذاری آن با عموم مردم سعی در تشکیل یک جریانسازی در حوزه مطالعه مفید دارند.
فصل اول: اهمیت کتاب و کتابخوانی
شاید دهها و صدها مقاله علمی و تخصصی در باب اهمیتهای فردی و اجتماعی و ... کتابخوانی دیده، خوانده و یا شنیده باشیم. در این فصل علاوه بر بیان برخی نکات شمارا با ظریفترین و شیواترین بیان بااهمیت و جایگاه کتابخوانی در رشد فردی و جامعه آشنا میسازد.
فصل دوم: من و کتاب
مهمترین نکتهای که در فصل دوم به چشم میخورد و شاید باعث تعجب برخی شود این است که مقام معظم رهبری یک روانخوان حرفهای هستند و تسلط ایشان بر آثار ادبیات ایران و جهان ستودنی است. میتوان گفت ایشان یک متخصص جامعالاطراف وجامعالاکناف در حوزه کتاب و کتابخوانی بهویژه ادبیات غرب، ادبیات معاصر، فلسفه هستند. این فصل بیان رابطه کتاب با رهبر انقلاب و خاطرات ایشان از دوران نوجوانی تا بزرگسالی با کتاب است.
درواقع ایشان کتاب و کتابخوانی را دوای بسیاری از معضلات میدانند و معتقدند اگر بخواهیم رشد و توسعهای داشته باشیم بدون کتاب و مطالعه این امر امکانپذیر نیست. درواقع این فصل بسیار شیرین و جذاب مجموعهای از نظرات رهبر عزیزمان در رابطه با برخی کتابهایی است که خواندهاند و همچنین خواندن برخی از آنها را توصیه میکنند.
فصل سوم: نقد وضع موجود
در این فصل گریزی به نقد وضعیت موجود در حوزه کتاب و کتابخوانی زده میشود. با مطالعه این فصل نکات کلیدی و مهمی میرسیم که میتواند در برنامهریزیهای فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی موثر باشد که در ذیل عناوین برخی از این نکات را بیان میکنیم. شاید کلیدیترین نکته این فصل این باشد که کتابخوانی در جامعه ما با این تاریخ درخشان اصلا رضایتبخش نیست و درواقع علاقه خاصی به کتابنخوانی نداریم.
درواقع با مشخصشدن علت بیماری باید به سراغ معالجه رفت. باید به گونهای برنامهریزی کنیم که کتابخوانی در بین عموم شایع شود. نکته دیگری که رهبر انقلاب به آن اذعان دارند این است که آثار نویسندگان داخلی توانایی بالقوه برای رقابت با آثار ادبی جهان را دارد و باید کمی بر روی این آثار کار بیشتری کرد. پیشنهاد بعدی ایشان برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه احیای سنت اهدای کتاب و ایجاد چرخه خوانش کتاب است.
پیشنهاد بعدی ضرورت توجه به امر نمایشنامه نویسی در ایران است که تاکنون مغفول واقع شده است. این فصل علاوه بر بیان وضع موجود حاکم بر محیط کتاب و کتابخوانی است، ما شاهد ارائه راهکارهایی از سوی مقام معظم رهبری هستیم تا با بهکارگیری آن، کتاب را از پستوی غربت درآورده و خوانش آن را شایع کنیم.
فصل چهارم: چه باید کرد؟
در ادامه فصل سوم به فصلی میرسیم که راهکارهایی برای ترویج کتاب و کتابخوانی ارائه میشود. درواقع این فصل را میتوان به پیشنهادات عمومی و کلی برای ترویج کتابخوانی و پیشنهادات تخصصی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مطالعه تقسیم کرد.
تاکید بر قصه، قصهنویسی، رمان و ترجمه، لزوم کار در حوزه کودکان، لزوم برنامه مطالعاتی برای همه اقشار، زنگ کتابخوانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی تسهیل چرخه تولید کتاب و ... از جمله این راهکارها هستند که برخی از آنها هنوز در جامعه نمود خود را پیدا نکرده است.
فصل پنجم: دستنوشتهها
این فصل به تقریظهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به برخی از کتب اختصاص دارد که ایشان آن کتاب را مطالعه کردهاند و نظر خود را درباره آن کتاب بیان کردهاند. با نگاهی گذرا به این فصل به دو نکته پی میبریم. اولین نکته این است که آثاری که ایشان بر آن تقریظ نوشتهاند در حوزه دفاع مقدس است که این امر حکایت از اهمیت و لزوم پرداخت بیشتری فکری به این موضوع دارد و نکته دوم این است که ایشان با معرفی و ارائه لیستی از عناوین برخی کتابها بهویژه در حوزه دفاع مقدس سعی در تبیین موضوع دفاع مقدس و بیان ناگفتههای آن دارند. درواقع میتوان گفت ایشان با این کار درصدد جریانسازی برای نسل جوان هستند.
فصل ششم: دستنوشتهها
در فصل ششم دست خط مقام معظم رهبری بر کتابهایی که بر آن تقریظ نوشتهاند آورده شده است، با خوانش این کتاب چه توسط عامه مردم و چه مسئولان محترم نظام جمهوری اسلامی چه بهصورت عمقی و چه بهصورت سطحی به این نتیجه میرسیم که شخصیتی مانند مقام معظم رهبری باوجود مشغلههای بسیار دمی از کتاب غافل نمیشوند.
این کتاب فیالواقع در حکم نقشه راه و مسیری است برای همه ما به ویژه مسئولان و دستاندرکاران حوزه فرهنگ مکتوب و این موضوع را میطلبد که در تصمیمگیریهای خرد و کلان فرهنگی مواردی که مقام معظم رهبری در باب کتاب و کتابخوانی بیان فرمودهاند را به کار بندیم.
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