واکنش سئول به ادعای ترامپ درباره تامین هزینه نیروهای‌ آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی موسوم به «کاخ آبی» امروز چهارشنبه اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش حقالسهم سئول از هزینه حضور نیروهای آمریکایی در شبهجزیه کُره را به چالش کشید.
ترامپ دیروز سهشنبه از موافقت سئول با افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری حقالسهم خود خبر داده بود.
وی در این باره ادعا کرد: آنها ۵۰۰ میلیون دلار به ازای برخورداری از امنیتی میپرداختند که ۵ میلیارد دلار هزینه میبَرد. باید بهتر از اینها عمل کرد و به همین دلیل، آنها برای پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار دیگر توافق کردهاند.
این درحالی است که «کیم ایو-کیوم» سخنگوی کاخ آبی تاکید کرد: نباید به این مسئله به عنوان توافق نهایی نگاه کرد.
گفتنی است توافقی که روز یکشنبه برای تامین هزینه اقامت ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی امضا شد؛ هنوز از سوی پارلمان کره جنوبی تایید نشده و حتی در صورت تایید فقط یک سال اعتبار خواهد داشت و تمدید آن مستلزم تداوم رایزنیها است.
کیم ایو-کیوم در این باره گفت: هر ۲ طرف لزوم افزایش هزینهها را بررسی میکنند و حتی شاید برای حفظ هزینهها در سطح فعلی توافق کنند.
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