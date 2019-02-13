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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

راه اندازی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان فارسی خارج از کشور

راه اندازی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان فارسی خارج از کشور

معاون زبان فارسی در خارج از کشور وزارت علوم از راه اندازی بانک اطلاعاتی کرسی های زبان فارسی خارج از کشور خبر داد و گفت: اکنون در ۲۰۰ کشور خارجی کرسی زبان فارسی وجود دارد.

بهادر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های خارج از کشور افزود: وزارت علوم از ۶۰ کرسی زبان فارسی در کشورهای خارجی حمایت کرده و استاد اعزام می کند.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که وزارت علوم در این زمینه انجام داده، تربیت استاد زبان فارسی و زبانشناسی است. افراد زیادی از کشورهای مختلف در ایران دکتری زبان فارسی و زبانشناسی دریافت کرده و پس از برگشت به کشور خود کرسی های زبان فارسی راه اندازی کرده اند.

معاون زبان فارسی در خارج از کشور وزارت علوم افزود: بسیاری از کرسی های زبان فارسی سال های سال است که دارای استاد بومی غیر ایرانی یا ایرانی بوده و نیاز به اعزام استاد ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در ۲۰۰ کشور خارجی کرسی زبان فارسی وجود دارد و ما در حال تکمیل بانک اطلاعاتی کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور هستیم.

باقری تاکید کرد: زبان فارسی در حدود ۲۰۰ کشور حضور فعال دارد ولی از این تعداد ۶۰ کرسی توسط وزارت علوم راه اندازی شده و استاد به آنها اعزام می شود، مابقی توسط دانشگاه های مختلف و با حضور اساتید زبان فارسی و یا زبانشناس خارجی و یا ایرانی راه اندازی شده است.

کد مطلب 4540944
زهرا سیفی

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