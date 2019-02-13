به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: اعتقاد بنده این است که اسلام، انقلاب و نظام به وسیله دشمنان از بین نخواهد رفت، اما ممکن است به وسیله دوستان ضربه خورده و از بین برود.

وی با اشاره به اینکه سه گروه از داخل کشور می‌توانند به انقلاب ضربه بزنند، اظهار داشت: گروه اول، گروهی است که دعوت به اختلاف می‌کند و طرفداران اختلاف از عوامل تزلزل نظام می‌شوند؛ گروه دوم کسانی هستند که به دنبال منافع شخصی خود بوده و فقط به فکر خود هستند و گروه سوم، افراد تندرو هستند که بر اثر تندروی کم کم اکثریت مردم را جدا می‌کنند.

این استاد سطوح عالی حوزه با بیان این مطلب که اکثر مردم طرفدار تندروی نیست و تندروها می‌توانند اکثریت را از انقلاب جدا نمایند، گفت: خداوند متعال در آیه ۱۴۳ سوره بقره می‌فرماید: وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا/ همان‌گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه‌ای قرار دادیم.

وی تصریح کرد: تندروها انسان‌های علاقمند به انقلاب و نظام هستند؛ اما راه را اشتباه می‌روند و این اشتباه سبب جدایی اکثریت خواهد شد.

آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: بنده درباره قمه زنان نیز گفته‌ام که قمه زنان عاشقان امام حسین علیه السلام هستند؛ اما راه را اشتباه می‌روند؛ تندروها هم علاقه به انقلاب دارند؛ اما راه را اشتباه می‌روند.

وی ابراز داشت: رهبر انقلاب قبل از ۲۲ بهمن با صراحت فرمودند شعارهای اختلاف انگیز و شخصی ندهید؛ اما در همین راهپیمایی قم عده‌ای چه شعارهایی دادند؟ با اینکه گفته بودند مراقب باشید، مراقبت نکردند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه تندروی‌ها ضرر دارد، خاطرنشان ساخت: خطری از ناحیه دشمن بیرونی تهدیدمان نمی‌کند؛ چرا که ۴۰ سال گذشت هرچه کردند به جایی نرسید؛ اما از داخل خطر خواهیم داشت.

وی در ابتدای درس خارج امروز به روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کرد و گفت: حضرت در این حدیث فرمودند: «أفضل المؤمنین إسلاما مَن سلم المسلمون من لسانه و یده و أفضل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا/ از همه مؤمنان اسلام آن کس بهتر است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و از همه مؤمنان ایمان آن کس بهتر است که اخلاق وی نیکتر است».

آیت الله مکارم شیرازی ابراز داشت: در این روایت زبان بر دست مقدم شده است و مشخص است که خطرات زبان از خطرات دست بیشتر است؛ متأسفانه در زمانی زندگی می‌کنیم که بسیاری از افراد به وسیله فضای آلوده مجازی مشغول به بدگویی بوده و کم کم قبح این مطلب در حال از بین رفتن است.

وی با اشاره به اینکه ما از تأثیرات حُسن خلق غافلیم، تصریح کرد: اسلام دین اجتماعی به تمام معنا کامل است که ۱۴۰۰ سال قبل برنامه آن نوشته شده است؛ اما امروز از این برنامه غفلت می‌کنیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: با اجرای دو بخش این روایت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می‌توانیم جامعه‌ای زیبا، سالم، خوشبخت، سعادتمند و قوی داشته باشیم.