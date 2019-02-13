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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

در فرانسه طراحی شده است

بلیط‌های بخت آزمایی برای تامین اعتبار مرمت میراث فرهنگی و تاریخی

بلیط‌های بخت آزمایی برای تامین اعتبار مرمت میراث فرهنگی و تاریخی

فرانسه برای تامین اعتبار مرمت آثار باستانی و میراث فرهنگی مسابقات بخت آزمایی طراحی کرده است که سنای این کشور نیز بلیط این مسابقات را از مالیات معاف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی است در کشور فرانسه به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی سری مسابقاتی را در قالب بخت آزمایی طراحی شده است. همچنین به تازگی نیز کمیسیون مالی سنای فرانسه با تصویب تبصره لایحه بودجه این کشور برای سال ۲۰۱۹ عملا مسابقات بخت آزمایی مربوط به میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی را از پرداخت عوارض و مالیات معاف کرد.

این معافیت شامل حدود ۱۴ میلیون یورو عوارض و ۲۰۰ میلیون یورو مالیات می شود. تصویب این اصلاحیه برای شرکت کنندگان مزیتی محسوب می شود تا در صورت برنده شدن از پرداخت مالیات معاف باشند. همین امر به عنوان یک اقدام تشویقی برای مشارکت بیش تر مردم محسوب می شود.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه تهیه کرده و برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است.

کد مطلب 4540954

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