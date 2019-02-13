رقابت ۷۴ تکواندوکار در قالب ۱۰ تیم داخلی و خارجی در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس خبر اعلام شده از سوی سایت فدراسیون تکواندو نهمین دوره مسابقات این مسابقات ۷ و ۸ اسفندماه با حضور ۷۴ تکواندوکار در قالب ۱۰ تیم از کشورهای ایران، پاکستان، عراق، عمان و سوریه در مجموعه ورزشی المپیک جزیره کیش برگزار می‌شود.

بر همین اساس تیم های شهرداری ورامین، دانشگاه آزاداسلامی، لوازم خانگی کن، الف و ب پاکستان، پلیس و البصره عراق، مجان - چلنجینگ تکواندو آکادمی عمان به همراه نماینده سوریه در رقابتهایی که این بار در ۸ وزن قانونی (۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۴-، ۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگرم) برگزار می شود، به رقابت خواهند پرداخت.

در خصوص برگزاری این مسابقات بحث زیاد است که چرا بعد از هشت دوره برگزاری هنوز تیم های عربی تمایل به حضور در این مسابقات دارند و حداقل در این دوره که کیش میزبان سه تورنمنت مختلف است، چرا از کشورهایی قزاقستان، چین، کره جنوبی، روسیه و ... که برای جام ریاست فدراسیون جهانی به کیش می آیند، تیمی در این مسابقات نیست؟

در این دوره نیز باید شاهد رقابت سه تیم داخلی باشیم و کشورهایی که یک پای ثابت این چند سال اخیر مسابقات بوده اند، توانایی مقابله با نمایندگان کشورمان را هرگز نخواهند داشت.