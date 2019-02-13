۱۴۱ انجمن محلی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، مهدی رجبی زاده اظهار داشت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود»، تأکید کرد: در منابع طبیعی به دلیل گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی توانیم کار کنیم و باید مردم در حفاظت به کمک ما بیایند.

رجبی زاده گفت: در حوزه مشارکت های مردمی، از ۱۳ سال قبل طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان «کودکان دوست دار طبیعت» اجرا می کنیم و در این طرح ۹۴۱ هزار نفر ساعت آموزش داده ایم و در ۱۱ شهرستان کار انجام می شود.

وی بیان کرد: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی نیز ۱۴۱ مورد در استان شکل گرفته که حدود چهار هزار و ۲۰۰ عضو دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ نفر در طرح همیاران طبیعت آموزش دیده اند، اظهار کرد: ۶۴ گروه مردمی اطفاء حریق تشکیل داده ایم.

وی بیان کرد: در زمینه حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان، براساس نُرم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، باید ۴۰۰ نیروی حفاظتی داشته باشیم که حدود ۶۰ نیرو داریم و فشار خیلی سنگینی روی همکاران بنده است.