کسب رتبه اول سپاه روح الله مرکزی درمسابقات ملی کنگره فرهنگی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله نظم آبادی اظهار داشت: کنگره فرهنگ و هنر سپاه در سه بخش شامل رشته‌های هنرهای تجسمی، شعر و فرهنگیاران مداح سپاه در تبریز برگزار شد.

وی افزود: در پایان از سپاه استان مرکزی به ترتیب علی احمدی قاسم آبادی در رشته نستعلیق و شکسته نویسی رتبه اول کشوری، مجید فرامرزی در بخش اجرای حماسی رتبه دوم کشوری و علیرضا نجمی در رشته عکاسی رتبه دوم کشوری را در سطح سپاه پاسداران کسب کردند.

نظم‌آبادی عنوان کرد: همچنین مجید مرادیان از سربازان وظیفه در رشته تک‌خوانی سرود رتبه دوم، محمد توکلی بخش شعر با موضوع استقلال، خودباوری و استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت رتبه سوم کشوری، احمدرضا قاسمی در بخش شعر با موضوع انسان انقلابی، ایمان راسخ به نصرت و وعده الهی رتبه سوم کشوری دیگر رتبه های سپاه روح الله استان مرکزی در این کنگره بودهند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: در همین راستا معاونت روابط عمومی سپاه استان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت و سپاه روح الله استان مرکزی در مجموع، رتبه نخست این مسابقات را کسب کرد.