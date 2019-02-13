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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

معاون سپاه استان مرکزی عنوان کرد؛

کسب رتبه اول سپاه روح الله مرکزی درمسابقات ملی کنگره فرهنگی سپاه

کسب رتبه اول سپاه روح الله مرکزی درمسابقات ملی کنگره فرهنگی سپاه

اراک- معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه روح الله استان مرکزی گفت: سپاه روح الله مرکزی در مسابقات ملی کنگره فرهنگی سپاه موفق به کسب رتبه اول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله نظم آبادی اظهار داشت: کنگره فرهنگ و هنر سپاه در سه بخش شامل رشته‌های هنرهای تجسمی، شعر و فرهنگیاران مداح سپاه در تبریز برگزار شد.

وی افزود: در پایان از سپاه استان مرکزی به ترتیب علی احمدی قاسم آبادی در رشته نستعلیق و شکسته نویسی رتبه اول کشوری، مجید فرامرزی در بخش اجرای حماسی رتبه دوم کشوری و علیرضا نجمی در رشته عکاسی رتبه دوم کشوری را در سطح سپاه پاسداران کسب کردند.

نظم‌آبادی عنوان کرد: همچنین مجید مرادیان از سربازان وظیفه در رشته تک‌خوانی سرود رتبه دوم، محمد توکلی بخش شعر با موضوع استقلال، خودباوری و استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت رتبه سوم کشوری، احمدرضا قاسمی در بخش شعر با موضوع انسان انقلابی، ایمان راسخ به نصرت و وعده الهی رتبه سوم کشوری دیگر رتبه های سپاه روح الله استان مرکزی در این کنگره بودهند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه روح الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: در همین راستا معاونت روابط عمومی سپاه استان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت و سپاه روح الله استان مرکزی در مجموع، رتبه نخست این مسابقات را کسب کرد.

کد مطلب 4540974

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