سالیانه ۴ میلیون اصله نهال مجوز دار در قزوین تولید می شود

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال در ۱۹ نهالستان مجوز دار استان تولید می شود.

به گفته ی وی؛ حدود ۶۰۰ هزار اصله از این میزان نهال تولید شده؛ دارای شناسه نهال (لیبل) است.

اکبری بیان کرد: این تعداد نهال پس از طی مراحل درخواست و چاپ لیبل به عددی بالغ بر ۱۵۰۰۰۰۰ اصله افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: از تعداد ۱۹ نهالستان مجوز دار ۲ نهالستان به صورت شرکت های دانش بنیان هستند که انواع پایه های کشت بافتی «هسته دار و دانه دار» تولید می کنند.

اکبری؛ تولید نهال در فضای باز «گروه محصولات دانه خشک، دانه ریز، هسته دار و دانه دار» با اخذ مجوز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی در منطقه هلال آباد، احداث گلخانه انطباق و انتظار برای تولید نهال های کشت بافتی در منطقه هلال آباد و انتقال آزمایشگاه کشت بافت از استان فارس به این استان در منطقه بوئین زهرا و تکمیل ساختمان آزمایشگاه مربوطه را از مهمترین فعالیت ها برشمرد.

وی با بیان اینکه استان قزوین در تولید نهال مجوزدار در کشور رتبه ششم را به خود اختصاص داده است گفت : به طور متوسط سالانه چهار هزار میلیون ریال یارانه نهال در توسعه باغات استان بخصوص زیتون، گیاهان دارویی، باغات دیم و اراضی شیبدار (بادام – انگور- فندق) پرداخت می شود.

اکبری به باغداران استان توصیه کرد : نهال دارای شناسه نهال یا لیبل که اصالت آن محرز شده خریداری کنند که دارای گواهی بهداشت یا سلامت از لحاظ عدم آلودگی به آفات و بیماری ها باشد.

وی اضافه کرد : قبل از عرضه یا فروش نهال؛ ریشه ها بایستی توسط تولیدکننده ضدعفونی و نهال باید دارای ریشه های سالم و کافی باشد.

اکبری خاطر نشان کرد : نهال در زمان فروش باید تک تنه بوده و استانداردهای لازم از نظر ارتفاع، رشد قطری و هرس فرم را داشته و نباید هیچگونه آثار زخم، آفات و بیماری در آن وجود داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یاد آور شد : نهال های کج، بدفرم، دارای ریشه پیچیده یا برگشته و کلافه شده قابل فروش و عرضه نیستند.

وی تاکید کرد: حمل نهال باید با خودروی مناسب دارای پوشش جهت کنترل باد و سرما انجام شود و ریشه نهال ها بایستی جهت افزایش گیرایی پس از کاشت با پوشش مناسب محفوظ شوند.