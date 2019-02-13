سرانه تولید گوشت قرمز در یزد به ۱۴ کیلوگرم رسید

سیدجمال سجادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان یزد از نظر تولید گوشت قرمز در وضعیت خوبی است، اظهار داشت: میزان تولید گوشت قرمز در سال ۵۷ در استان یزد حدود ۸ هزار تن بود که این رقم اکنون با رشد ۲۴۴ درصدی به ۱۸ هزار تن رسیده است.

وی بیان کرد: با این حساب، سرانه تولید گوشت قرمز در استان یزد به ازای هر نفر ۱۴ کیلوگرم است که این میزان از میانگین کشوری که حدود ۱۰ کیلوگرم اعلام شده، بالاتر است.

سجادی‌پور عنوان کرد: در زمینه تولید طیور نیز استان یزد دارای وضعیت خوبی است به نحوی که سرانه تولید طیور در استان یزد هم‌اکنون ۵۲ کیلوگرم به ازای هر نفر است در حالی که این میزان در کشور ۲۶ کیلوگرم اعلام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر در استان یزد ۲۸۲ هزار تن شیر تولید می‌شود که این میزان در مقایسه با سال ۵۷ افزایش ۷۸۶ درصدی داشته است، سرانه تولید شیر در استان به ازای هر نفر را نیز ۱۱۱ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: این میزان در کشور ۱۲۰ کیلوگرم است.

وی یادآور شد: میزان تولید تخم مرغ نیز اکنون در استان یزد ۲۵ هزار تن است بر این اساس سرانه تولید این محصول دامی در استان یزد ۲۰ کیلوگرم است در حالی که میانگین کشوری این رقم ۱۲ کیلوگرم اعلام شده است.

سجادی‌پور تولید عسل در استان یزد را نیز در حال حاضر ۲۴۶ تن در سال اعلام کرد و اظهار داشت: سرانه تولید عسل در استان یزد به ازای هر نفر دو دهم کیلوگرم است که این میزان در سطح کشور یک کیلوگرم اعلام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: در مجموع در استان یزد سرانه تولیدات دامی ۲۹۷ کیلوگرم به ازای هر نفر است در حالی که این میزان در کشور ۱۷۰ کیلوگرم به ازای هر نفر است.

وی عنوان کرد: در استان یزد در زمینه تولید اقلامی نظیر شیر، طیور، تخم مرغ و ... با مازاد تولید مواجه هستیم.