رژیم صهیونیستی طرح پیشنهادی سعودی برای سازش درخاورمیانه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد در آخرین روز عملیات جنگی موسوم به «صخره سخت»، که اسرائیل علیه نوارغزه در ۸ ژوئیه تا ۲۶ آگوست ۲۰۱۴ صورت داد، عربستان سعودی به طرح اسرائیلی «پیشنهادی درباره طرح سیاسی مشترک در ارتباط با نوارغزه، ازسرگیری روند صلح و تلاشهای مشترک علیه ایران مطرح کرد».
این تلویزیون عبریزبان افزود، این پیشنهاد دراماتیکی ممکن بود آن شرایط کثیفی را که جنگ طی آن تمام، و فرآیند تغییرات منطقهای آغاز شد، پایان دهد.
این گزارش به نقل از سه منبع مطلع افزود: طبق پیشنهاد ریاض، اسرائیل و عربستان سعودی فرمولی جدید برای طرح صلح عربی تدوین میکردند تا آن را «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر( اسرائیل) و «سعود الفیصل» وزیر خارجه وقت سعودی طی نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۴ ارائه کنند و فرآیند حل و فصل منازعه اسرائیل و فلسطینیان آغاز شود.
طبق اعلام منابع، این طرح پیشنهادی سعودی بر از سرگیری مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیلیها و نظارت رهبری عربستان بر تلاشهای ویژه بینالمللی برای بازسازی نوارغزه تصریح میکند.
این تحقیق مطبوعاتی یادآور شد که نتانیاهو در اوایل سپتامبر ۲۰۱۴ «دیداری محرمانه» با شاهزاده «بندر بنسلطان» فرستاده شخصی «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه وقت عربستان سعودی، در یک کشور سوم، ترتیب داد.
در این دیدار، بنسلطان، که پیشتر به عنوان سفیر سعودی در آمریکا و رئیس سازمان اطلاعات عمومی عربستان خدمت میکرد، تأکید کرد که کشورش میخواند روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیلیها آغاز شود تا بدین ترتیب بستر برداشتن گامهای منطقهای مشترک علیه ایران فراهم شود. تقریبا بعد از ۱۰ ساعت مذاکره، طرفهای اسرائیلی و سعودی به توافقی اولیه درباره آمادگیها جهت برگزاری نشستی در سازمان ملل درباره این موضوع دست یافتند.
با وجودی که نتانیاهو در ابتدا اشتیاق خود را به طرح سعودی ابراز کرد ولی این مذاکرات که هر از گاهی در سطح نمایندگان نخستوزیر اسرائیل و فرستاده سعودی برگزار میشود به دلیل اقدام اسرائیل برای آماده کردن نسخه ویژهاش برای این طرح و عدم انعطافپذیری آن درقبال طرح سعودی، بینتیجه ماند.
با وجود شکست مذاکرات و به جای ارائه طرح پیشنهادی مشترک، نتانیاهو طی سخنرانیای در سازمان ملل گفت: «ما فرصتی تاریخی برای تحقق صلح داریم، ولی برای محقق کردن صلح باید فقط به رامالله و قدس نگاه نکنیم، بلکه به قاهره، ابوظبی، ریاض و اماکن دیگر نیز نگاه کنیم. مشارکت کشورهای عربی، که آماده ابراز حمایتشان در تمام سطوح هستند، به موفقیت خواهد انجامید.»
این منبع عبریزبان در ادامه به نقل از مقام سعودی، تصریح کرد که ریاض در ابتدا تصور میکرد که بیشتر از هر زمان دیگری به سمت اسرائیل نزدیکتر شده است. مسئولان سعودی «عصبانی و تحقیر شده بودند» و نتانیاهو را به دلیل شکست این گام سرزنش میکردند. تا اینکه ۲ ماه بعد، شاهزاده بندر پیامی شفاهی به نخستوزیر اسرائیل منتقل میکرد با این مفاد که: «تو بسیار دروغگو هستی».
طبق این گزارش، این تحولات به بروز تنشی شدید در روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی منجر شد تا اینکه بعد از به پادشاهی رسیدن «سلمان بن عبدالعزیز» و اوج یافتن قدرت شاهزاده «محمد بنسلمان» ولیعهد کنونی، این تنش در روابط طرفین پایان یافت.
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