منابع حذف شده کنکور ۹۸ برای نظام قدیم متوسطه منتشر شد

۱ فعالیتها شامل:

نمونه یابی درصفحه ۱۱ - خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ - مقایسه در صفحه ۹۱ - ذکر نمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ و ۱۲۹ - تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱ - همفکری در صفحه ۱۲۸ - تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰ - بررسی در صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ و ۱۸۰

۲ پیشنهادها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹

۳- یادآوری ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱

۴- شعر صفحه ۱۵

۵- پاورقی های کتاب

۶- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- گام ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸- بیشتر بدانیم درصفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶

۹- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰

تذکر: آیاتی که ترجمه آنها در کتاب آمده است نباید ترجمه این آیه ها در ارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ترجمه این قبیل آیات باشد. همچنین نباید از کلمات و لغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.