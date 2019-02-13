منابع حذف شده کنکور ۹۸ برای نظام قدیم متوسطه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه اعلام شده است و داوطلبان نیازی به مطالعه این بخش ها برای کنکور ندارند.
ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۹۸ از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود و تا پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ ادامه دارد.
کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ تیر و جمعه ۱۴ تیر سال ۹۸ برگزار می شود.
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|
قرآن و تعلیمات دینی ۲
(دین و زندگی ۲)
|۲۲۲
|دوم
|۹۴
|
۱ فعالیتها شامل:
نمونه یابی درصفحه ۱۱ - خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ - مقایسه در صفحه ۹۱ - ذکر نمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ و ۱۲۹ - تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱ - همفکری در صفحه ۱۲۸ - تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰ - بررسی در صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ و ۱۸۰
۲ پیشنهادها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹
۳- یادآوری ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱
۴- شعر صفحه ۱۵
۵- پاورقی های کتاب
۶- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
۷- گام ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸
۸- بیشتر بدانیم درصفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶
۹- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰
تذکر: آیاتی که ترجمه آنها در کتاب آمده است نباید ترجمه این آیه ها در ارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ترجمه این قبیل آیات باشد. همچنین نباید از کلمات و لغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|
قرآن و تعلیمات دینی ۳
(دین و زندگی ۳)
|۲۵۱
|سوم
|۹۵
|
۱- فعالیتها شامل:
بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶، ۱۹۰، ۲۰۲
۴- گام ها: در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶
۵- یادآوری ها: در صفحات - ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹
۶- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
۷- پاورقی ها
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|معارف اسلامی (دین و زندگی)
|۲۸۵/۱
|پیش دانشگاهی
|۹۶
|
۱- فعالیتها شامل: بررسی در صفحات - ۲۸، ۵۱، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶ - برنامه ریزی در صفحه ۶۲ - پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷، ۸۸ - ذکر نمونه ها در صفحه ۴۷ - خودارزیابی در صفحات ۳۴، ۳۶ ،۶۹، ۷۳ - هم اندیشی در صفحات ۹۳ و ۹۸ - مقایسه در صفحه ۳۳ -پیام آیات در صفحه ۲۴ - یادآوری در صفحه ۳
۲- برای مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا ۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸
۳- ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.
۴- پاورقی ها
۵- کتابنامه
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|شیمی ۲ و آزمایشگاه
|۲۲۷/۱
|دوم
|۹۴
|
مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید و اطلاعاتی که در صورت پرسش ها ارائه شده است نباید در آزمون مطرح شوند. حفظ کردن معادله های شیمیایی و نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست و طرح پرسش هایی که نیاز به حفظ کردن معادله های شیمیایی داشته باشد مجاز نیست.
|شیمی ۳ و آزمایشگاه
|۲۵۷/۱
|سوم
|۹۵
|شیمی
|۲۸۹/۱
|پیش دانشگاهی
|۹۶
|زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم)
|۲۳۱/۱
|دوم
|۹۴
|از بخش های بیشتر بدانید، جدولها، پانویس صفحات و پیوست های کتاب طراحی سؤال مجاز نیست.
|زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم)
|۲۶۱/۱
|سوم
|۹۵
|زیست شناسی
|۲۹۰/۲
|پیش دانشگاهی
|۹۶
|آمار و مدلسازی علوم ریاضی
|۲۳۴/۳
|دوم
|۹۴
|فصل هشتم
|آمار ومدلسازی علوم تجربی
|۲۵۸/۵
|سوم
|۹۵
|فصل هشتم
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|فیزیک (۱) و آزمایشگاه
|اول
|۲۰۶/۲
|۹۳
|
طراحی سؤال از قسمت های مطالعات آزاد، پیوست ها، سؤالاتی که مستقیماً و فقط دانش ریاضی عملیاتی برداری را می سنجد، آونگ های مخروطی، حرکت های دورانی در سطح قائم که سالهاست از کتاب حذف شده است، زندگینامه ها، سرگذشت دانشمندان و یادداشت های ریاضی، مدارهای RC برای رشته های علوم تجربی، و بخش هایی از کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه که در سالهای بعد مورد بحث قرار نمی گیرند، مجاز نیست.
|فیزیک (۲) و آزمایشگاه
|دوم
|۲۲۶/۲
|۹۴
|فیزیک (۳) و آزمایشگاه (علوم تجربی)
|سوم
|۲۵۶/۳
|۹۵
|فیزیک (۳) و آزمایشگاه (ریاضی فیزیک)
|سوم
|۲۵۶/۴
|۹۵
|فیزیک (ریاضی)
|پیش دانشگاهی
|۲۹۳/۲
|۹۶
|فیزیک (تجربی)
|پیش دانشگاهی
|۲۸۸/۱
|۹۶
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|عربی ۲ کلیه رشته ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
|۲۲۴/۱
|دوم
|۹۴
|
- بخش های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء حذف است.
- حذف تمامی متون تحت عنوان «کیفَ» در هر ده درس کتاب
- حذف مبحث اسماء خمسه
- مبحث «أشعةُالقمرِالفِضّیةُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)
- حذف مبحث تطابق عدد و معدود
- کاهش تعداد کلمات در بخش واژه نامه در انتهای کتاب درسی
|عربی ۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
|۲۲۴/۲
|دوم
|۹۴
|
- در بخش های الأضواء القرآنیة و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات می توان استفاده کرد که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.
- واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ از اهداف آموزشی کتاب عربی نیستند.
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|
عربی ۳ کلیه رشته ها
(به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
|۲۵۴/۱
|سوم
|۹۵
|
-نوع تقسیم حال: «حال فعلیه و اسمیه»
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه
|نام کتاب
|کد کتاب
|پایه تدریس
|سال چاپ
|حذفیات و ملاحظات
|عربی رشته ادبیات و علوم انسانی
|۳۱۶/۱
|پیش دانشگاهی
|۹۶
|
- با توجه به حذف نون تأکید لذا طرح سؤال از آن در کنکور خلاف است.
|عربی ۳ رشته ادبیات و علوم انسانی
|۲۵۴/۲
|سوم
|۹۵
|
- بخش های الصُوَرُ الجَمالیه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء
تذکر: مطالب مندرج در کلیه دروس با عناوین « بیشتر بدانید»، «برای مطالعه» و «مطالعه آزاد» و پاورقی ها، جزو مطالب حذفی هستند و در طراحی سؤال منظور نمی شوند.
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