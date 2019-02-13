میزبانی خانه نمایش از «آیا می شناسید راه شیری را؟»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «آیا می شناسید راه شیری را؟» به کارگردانی محمدعلی زمانی از امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه در خانه تئاتر روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: ساموئل کیفر، پس از چندین سال از جنگ بزرگ خانمان سوز به دهکده زادگاه خود بر می گردد به امید آنکه می تواند تمامیِ سال های جوانی از دست رفته خود را با تلاش و امید به آینده از نو بسازد غافل از آنکه جنگ نه فقط جوانی وی را بلکه شرافت انسانی هم ولایتی هایش را هم در خود بلعیده است! غریبه و آشنا وجود وی را انکار می کنند!

سایر عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده کارل ویتلینگر، مترجم: پروین کاظمی، کارگردان: محمد علی زمانی، بازیگران: وحید جباری، میثم جهانگیری، دستیار و برنامه ریز: مهدیه مشایخی، منشی صحنه: امید نیکروز، مدیر صحنه: سعید کایینی، آهنگساز: مسعود خرداد، نوازنده پیانو و کاخن: مسعود خرداد، نوازنده عود: پرستو خندانی، نوازنده گیتار فلامنکو و کوزه: شروین روزبهی، ضبط موسیقی: استودیو شروین، طراح صحنه و لباس: نسیم ملکی، ساخت دکور: شهرام خانپور، مدیر روابط عمومی: وحید یگانه، طراح پوستر و بروشور: پگاه عربی، عکس: علیرضا سامنی.

نمایش «آیا می شناسید راه شیری را؟ » تا ۲۴ اسفند ماه ۹۷ هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در خانه نمایش اداره تئاتر واقع در میدان فردوسی، کوچه موسوی (فرصت سابق)، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر روی صحنه می رود.