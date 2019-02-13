نمایشگاه «۴۰پوستر ۴۰ کاریکاتور» در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که پیش از ظهر چهارشنبه در ادامه فعالیت هنرواره ملی «انقلاب اسلامی-روایت ایرانی» که به میزبانی اردبیل در جریان است، گشایش یافته و ۸۰ اثر از هنرمندان سرشناس کشور در زمینه پوستر و کاریکاتور در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در آئین افتتاح این نمایشگاه سراسری مدیران کل تبلیغات اسلامی، حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ورزش و جوانان و سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل و... حضور داشتند.

نمایشگاه »40 پوستر و40 کاریکاتور» تا 27 بهمن ماه در نگارخانه خطایی، واقع در اردبیل، میدان عالی قاپو، جنب مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی فعال بوده و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 9 تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند.

گفتنی است در بین آثار ارائه شده توسط هنرمندان کشور، آثار 16 هنرمند اردبیلی نیز موفق به حضور در این نمایشگاه شده است.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، «حوزه هنری استان اردبیل» به منظور جلوگیری از تحریف تاریخ انقلاب و مقابله با تطهیر رژیم پهلوی با تبیین دست‌آوردهای درخشان انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره، هنرواره ملی «انقلاب اسلامی، روایت ایرانی» را برگزار می‌کند.