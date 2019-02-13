«در قفس: درباره‌ ابوالحسن صبا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ زمرّد پژوهشی درباره‌ استادان و بزرگان تأثیرگذار تاریخ موسیقی ایران است که این‌بار جدیدترین کتاب این مجموعه با عنوان «در قفس» به «ابوالحسن صبا»، مدرس و استاد جاودان‌یاد موسیقی ایران، ویرتئوز یگانه‌ ویولن و سه‌تار اختصاص دارد که در ۲۸۸ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

در تعریف واژه ویرتئوز نوشته‌اند که «از موسیقی دوران رومانتیک به بعد، توجه موسیقی‌دانان، آهنگسازان و شنوندگان آثار موسیقی به نوازندگان چیره‌دست و توانایی جلب شد که مهارت نوازندگی خود را در صحنه به علاقه‌مندان نشان می‌دادند. این نوازندگان را ویرتئوز Virtuoso‌ می‌نامیدند.»

فرهود صفرزاده، پژوهشگر و نویسنده، درباره‌ این کتاب نوشته است: «ابوالحسن صبا آمیزه‌ای بود از اقبال خوش در داشتن خانواده‌ای فرهنگی و پدری دلسوز، استعداد ذاتی و نبوغ هنری، آموزه‌های سنتی و متجددانه‌ی موسیقی، شعر و ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، تجربیات اجتماعی دوران گذار از قاجاریه به پهلوی و انبوه آمال و آرزوها که وقایع عمرِ نه‌چندان بلندش شوربختانه مانع از کامیابی آرمانی او شد، اگرچه صبا بیش از قدر وسع کوشید. میدان علم و عملش در موسیقی هم وسیع و گسترده بود، هم ژرف و عمیق. او در اندیشه‌ احیا و نوآوری نیز بود. منتقدین صبا دچار یک درد مشترک بودند و هستند و آن عدم شناخت دقیق صبا و سطحی‌نگری درباره‌ی او و کارهای اوست. امیدواریم این کتاب، دید و شناخت بهتری از صبا فراهم آورد تا با دقت و انصاف بیش‌تری درباره‌اش بگویند و بنویسند.»

صفرزاده، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر موسیقی ایران، پیش‌تر نیز دو کتاب «باد خزان: درباره‌ غلامحسین درویش» و «چرخ بی‌آیین: درباره‌ عارف قزوینی» را در مجموعه‌ زمرّد نشر فنجان منتشر کرده است که کتاب «باد خزان» در سال ۱۳۹۵ برنده رتبه‌ی سوم جایزه‌ دوسالانه‌ خانه‌ی موسیقی در بخش پژوهش شده.

همچنین این پژوهشگر تبریزی قصد دارد در آینده‌ نزدیک کتاب‌هایی درباره‌ی «علینقی وزیری» و «فراهانی‌ها» در قالب مجموعه‌ زمرّد منتشر کند.

چاپ اول «در قفس: درباره‌ ابوالحسن صبا»، کتاب سوم از مجموعه‌ زمرّد نشر فنجان، به قلم فرهود صفرزاده و با ویرایش محمد افتخاری در ۲۸۸ صفحه و تیراژ ‌هزار نسخه به قیمت ۴۲ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.