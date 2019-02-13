اروپا کورکورانه از ترامپ پیروی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در مصاحبه ای اختصاصی با یورونیوز کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به پیروی کورکورانه از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا متهم کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این گفتگو اظهار داشت: «بر این باورم که فدریکا موگرینی و دولتهای اتحادیه اروپا اشتباه بزرگی مرتکب شدند. آنها تنها به صدای یک طرف گوش دادند. به کل کشور که به دنبال گفتگو، درک و احترام است گوش ندادند».

وی افزود: «معتقدم که اروپا خود را کورکورانه با سیاستهای بد دونالد ترامپ همراه کرد. سیاستهای ترامپ باعث طرد شدن ناتو، دولتهای اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا شد».

نیکلاس مادورو تاکید کرد که از اوضاع کشورش و قدرت خرید مردم ونزوئلا آگاهی دارد.

وی همچنین اعتراض مخالفان دولت به رهبری خوان گوایدو که خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرده است، تمام شده ارزیابی کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا در مورد تظاهرات هواداران خوان گوایدو، رهبر مخالفان این کشور گفت: «دیوانگی بود. آنها به دنبال کودتای نظامی بودند اما شکست خوردند. آنها این گزینه را بازی می کردند اما اکنون ماجرا تمام شده است».