به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین درسگفتار از «سلسله درسگفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» که به همت «گروه نظریه و نقد هنر» پژوهشکده هنر برگزار می‌شود، «پاتریک رینگنبرگ»، دکترای تاریخ از دانشگاه ژنو و پژوهشگر مؤسسه «فرهنگ، ادیان و مدرنیته» دانشگاه لوزان با موضوع «هنرهای اسلامی و مسأله چیستی هنر» What Islamic Arts Can Teach us about the Question of Art سخنرانی می‌کند.



هدف از برگزاری این درسگفتارها بررسی گام به گام مسائل مهم حوزه نظریه، فرانقد و نقد هنر، تبیین پارادایم‌ها و رویکردهای نظریه و نقد در هنر، و بازاندیشی مفاهیم و چالش‌های معطوف به این حوزه از مطالعات نظری هنر است. در هر نشست پس از ارائه بحث، به تناسب موضوع، کتاب‌ها و مقالات مهم مرتبط با مباحث از سوی سخنرانان معرفی خواهد شد.



این درسگفتار روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، تقاطع خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه سوم برگزار می‌شود.



حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.