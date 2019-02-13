دستگاه های اجرایی برنامه سال ۹۸ خود را در حوزه فرهنگی ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی افزایش نشاط اجتماعی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: یکی از امتیازات استان مرکزی همسایگی با پایتخت کشور است و به همین سبب این امر در حوزه مختلف از جمله حوزه اجتماعی و فرهنگی بایستی برای مردم استان مرکزی وجود داشته باشد و ظرفیت هایی که این استان دارد به فعلیت برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: در این راستا بایستی دستگاه های مربوطه برنامه ریزی و عملکرد مطلوب داشته باشند و معاونت سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی نیز توان خود را برای کمک به این اقدامات به کار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: سازمان های مسئول و مرتبط در این زمینه برنامه ارائه کنند و در زمینه اجرایی شدن این برنامه ها نیز همکاری لازم را صورت خواهیم داد. در این برنامه ها می توان از شخصیت های ملی و یا رایزن هایی فرهنگی و... برای حضور دعوت کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: این اقدامات ظرفیت های استان مرکزی را به رایزنان فرهنگی، هنرمندان، شعرای بزرگ و مقامات معرفی می کند که قطعا اقدام اثرگذاری است و برای استان فواید بسیار به دنبال دارد.

اکرمی تصریح کرد: در این مسیر باید کارهای خلاقانه و بدیع و اثرگذار انجام شود که در حقیقت هدف از کار فرهنگی تحقق یابد. برای ایجاد نشاط اجتماعی ما نیاز به کارهای نو و خلاقیت داریم تا بتوانیم تاثیرگذاری مطلوب را داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: برای سال ۹۸، تا پایان امسال، دستگاه های اجرایی برنامه های فرهنگی خود در حوزه نشاط اجتماعی را تدوین کرده و به دفتر امور اجتماعی استانداری ارائه دهند.