زمینه برای کار در حوزه دین فراهم است/لزوم محتواسازی در فضای مجازی

حجت‌الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توانایی و ظرفیت و امکانات برای کار در حوزه دین بیش از این‌هاست و باید قدم‌های جدی‌تری در این زمینه برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه برای نبود بودجه را بهانه می‌کنند، افزود: نباید همه جا مباحث بودجه‌ای را بهانه کنیم به ویژه در حوزه فعالیت‌های دینی زیرا در بسیاری از موارد هزینه‌ها توسط خود مردم پرداخت می‌شود و مردم در این زمینه کاملا همراه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه مردم خود زمینه فعالیت در حوزه دین را فراهم کرده اند، تصریح کرد: نیاز به هماری و هماهنگی سایر دستگاه‌های فرهنگی همچنین رسانه‌ها برای انجام اقدامات جدی‌تر در این زمینه هستیم.

حسینی کوهستانی یادآور شد: امروز یکی از ابزارهای انتقال پیام، چه بخواهیم، چه نخواهیم، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است بر این اساس معتقدیم روحانیون باید در این زمینه آموزش‌های لازم را فرا بگیرند تا بتوانیم محتوای لازم در این عرصه‌ها را تامین کنیم.

وی ادامه داد: البته تاکنون چند کارگاه آموزشی برای جمعی از روحانیون استان برگزار شده و چند کتاب مرتبط با سواد رسانه ای نیز در اختیار آنها قرار گرفته است.

حسینی کوهستانی با بیان اینکه حوزه علمیه نیز در این زمینه وارد عمل شده است، افزود: باید بتوانیم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برای ترویج اسلام ناب محمدی (ص) محتواهای غنی بسازیم و در اختیار کاربران قرار دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: باید به جهانیان ثابت کنیم که اسلام نگاه جهانی دارد و می‌توان جهان را مدیریت کند بنابراین باید کار در زمینه دین را از مساجد و مدارس به فضای مجازی ببریم.