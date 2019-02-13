سازمان تبلیغات اسلامی امور قرآنی کشور را سامان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم صبح امروز در دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: در حوزه فعالیت های تبلیغات اسلامی در آذربایجان شرقی فعالیت های خوبی در حد توان سازمان انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید پیش از گذشته به آن توجه شود، بحث روحانیون مستقر در روستاهاست چراکه امروز در خیلی از روستاهای استان روحانی مستقر نداریم و حضور یک روحانی در یک روستا می تواند در ارتقا فعالیت های تبلیغی ساکنین روستا مثمر ثمر واقع شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین درباره فعالیت های قرآنی در استان آذربایجان شرقی گفت: در استان ما تشکل های مختلف قرآنی فعالیت های چشمگیری انجام می دهند اما متاسفانه امور قرآنی در کشور متولی واحدی ندارد و این جزو مشکلاتی است که سازمان تبلیغات اسلامی می تواند آن را کند و سامان دهد.

وی درباره اختلاف نظرها در اداره امور مساجد هم تاکید کرد: ما شاهد آن هستیم که اختلاف نظر در مساجد زیاد است و به جای دعوت مردم و جذب جوانان به مساجد، تشکل ها دچار مسائل حاشیه ای می شوند.

امام جمعه تبریز در ادامه خواستار تقویت و ارتقا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: علی رغم اینکه در استان هیئت های مذهبی فراوانی داریم، اما در سطح مطلوبی بر فعالیت این هیئات نظارت وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اعلام کرد: هیئت های عزاداری به جهت اینکه کاملا مردمی هستند یک فرصت طلایی برای تبلیغ اسلام و جذب جوانان به شمار می آیند اما همه این ها مستلزم نظارت کافی است.

شناسنامه دار شدن مداحان، موضوع دیگری بود که حجت الاسلام آل هاشم در دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر آن تاکید کرد.