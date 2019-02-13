کانادا ۷ ایرانی را به اتهام پولشویی بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادا پرس، پلیس کانادا از بازداشت ۱۷ نفر به جرم عضویت در یک شبکه پولشویی بین‌المللی خبر داد.

برخی منابع نام ۷ ایرانی را نیز در فهرست بازداشت شدگان گنجانده‌اند.

این شبکه علاوه بر کِبک، شعباتی نیز در شهرهای مونترال و تورنتو کانادا داشته که در کار جمع آوری وجوه مالی گروه‌های تبهکاری مونترال مشارکت داشته‌اند.

ادعا می‌شود که این شبکه ارتباطاتی در لبنان، امارات، ایران و چین داشته که پیش از انتقال وجوه مالی به کشورهای درگیر مواد مخدر مانند کلمبیا و مکزیک، اقدام به پولشویی می‌کردند.

رقم پول جابجا شده از سوی این شبکه به دهها میلیون دلار می‌رسد.

افراد بازداشت شده از سوی پلیس با جرایمی چون توطئه، حمل و قاچاق مواد مخدر و پولشویی مواجه هستند.