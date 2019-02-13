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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

رئیس مرکز مطالعات مجمع جهانی بیداری اسلامی:

مقاومت فلسطین می‌تواند جهان اسلام را از شر استعمار سلطه نجات دهد

مقاومت فلسطین می‌تواند جهان اسلام را از شر استعمار سلطه نجات دهد

رئیس مرکز مطالعات مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: امروز آمریکا به جایی رسیده که مجبور است منطقه را ترک کند و مقاومت فلسطین به جایی رسیده که می‌تواند جهان اسلام را از شر استعمار سلطه نجات دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری رئیس مرکز مطالعات مجمع جهانی بیداری اسلامی، صبح امروز(چهارشنبه) در مراسم بزرگداشت شهید فتحی شقاقی اظهارداشت: مساله فلسطین به عنوان مهمترین مساله جهان اسلام مطرح است و آنهایی که فلسطین را مجبور به سازش یا رژیم صهیونیستی کردند، با حضور مقاومت نه تنها به نتیجه نرسیدند بلکه امروز رژیم صهیونیستی در شرایطی قرار گرفته که رو به اضمحلال است.

وی گفت: پس از گذشت یک قرن شاهد آن هستیم که نه تنها هیچ دستاوردی نداشته بلکه مقاومت در جایگاهی قرار گرفته که گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را بی اثر کرده است.

اکبری افزود: همین امروز در کنفرانس اسلو بحث مقاومت و مهار جبهه مقاومت در دستور کار آنها قرار دارد. اما آنچه مهم است اینکه جبهه مقاومت به یک جبهه جهانی مبدل شده و باید گفت ملت فلسطین تنها نیست.

رئیس مرکز مطالعات مجمع جهانی بیداری اسلامی افزود: امروز آمریکا به جایی رسیده که مجبور است منطقه را ترک کند و مقاومت فلسطین به جایی رسیده است که می تواند جهان اسلام را از شر استعمار سلطه نجات دهد.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: اینکه برخی سران کشورهای اسلامی می خواهند در کنفرانس اسلو کنار نتانیاهوی جنایتکار بنشینند جای شرم آوری دارد.

کد مطلب 4541051
محمد مهدی ملکی

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