فدراسیون بسکتبال با خاطیان برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه فدراسیون بسکتبال در مقابل حوادث بوجود آمده در طول بازی رفت مرحله دوم پلی آف لیگ برتر بسکتبال بین نماینده گرگان و پتروشیمی ماهشهر که در گرگان برگزار شد، سکوت کرد و حتی قوانین بین المللی فدراسیون جهانی زیر پا گذاشته شد اما پس از آنکه آب از آسیاب افتاد و گرگانی ها در بازی برگشت هم مقابل حریف کاری از پیش نبردند و در بین چهار تیم برتر قرار نگرفتند، قطعا فدراسیون بسکتبال اگر بخواهد نشان دهد که بی طرف و منصف است باید در مقابل خیل عظیم مخاطبان خود که به آنان به عنوان متولیان بسکتبال اعتماد کرده اند پاسخگو بوده و تصمیمات لازم را اتخاذ کند. درغیر این صورت باید انتظار داشته باشد که در هر مسابقه، هر میزبانی باعث هر اتفاقی بشود تا پیروزی را از آن خود کند.

اتفاقی که درگرگان افتاد تاکنون بی سابقه بوده است و ادعای دبیرفدراسیون بسکتبال موید این ادعاست. زمانی که اعلام کرد قانون را زیر پاگذاشته تا حوادث به کشته شدن فرد یا افراد یا فردی شبیه به آن ختم نشود!

حوادث اتفاق افتاده آنقدر آشکار و محرز است که هیچ جایی برای لاپوشانی وجود ندارد چرا که مگر ممکن است اتفاقی که می رفته حتی کشته داشته باشد حادثه مردمی نباشد؟ به بیان آوردن صحبت هایی مبنی بر رفتار تماشاگر نماها هم کلیشه ای پوسیده و بی رنگ برای فرار از توجیهات است.

مگر می شود سرمربی تیم گرگانی را جزو تماشاگرنماها معرفی کرد آن هم زمانیکه سابقه بس طولانی در بازیگری و مربیگری رده های مختلف بسکتبال در تیم های ملی دارد؟ هر چند که هنوز به کارنامه در خور توجهی در مربیگری باشگاه ها دست نیافته است.

جامعه بسکتبال با درک شرایط لیگ برتر و قبول اینکه شاید درآن بازی و بازی بعد ازآن هرگونه تصمیم و برخورداری می توانسته است حاشیه ها را دو چندان کند از همین امروزمنتظر است تا فدراسیون بسکتبال تصمیمات خود را در مورد این اتفاق ناخوشایند و بزرگ که می توانسته به فاجعه تبدیل شود اعلام کرده و مجازات خاطیان را اعلام کند.

راستی دراین شرایط داوران جوانی چون امیرحسین صفرزاده که قابلیت های بالای آنان برای آسیایی ها هم محرز است در مواجهه با چنین برخوردهایی می توانند باز هم بدرخشند؟ آیا شرایط روحی آنان با توجه به سن و سالشان درچنین شرایطی با باتجربه ها برابری می کند یا اینکه باشد شاهد افت آنان باشیم!