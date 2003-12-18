رييس جمهور با خانواده شهيد مفتح ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس جمهوري در اين ديدار از شهيد مفتح به عنوان چهره ارزنده انقلاب، تفكر وانديشه ديني وعصري ياد كرد و گفت : در دنياي امروز كه دين و دينداري به واسطه ظهور مكاتب بسيار فكري و بروز مفاهيم جديد با آسيب هاي جدي روبروست وجود چهره هايي همچون شهيد مفتح براي جامعه مغتنم است.

رييس جمهور ضمن تاكيد بر ضرورت نيل به برداشتهاي مثبت و روشن تر از دين با توجه به نيازهاي زمان و جامعه ، بازنگري در سنتهاي اجتماعي و تفكر ديني با توغل در مباحث ديني را مهم ارزيابي نمود و گفت : شهيد مفتح مجتهد و مسلط به مباني و مفاهيم ديني بود و ضمن برخورداري از انديشه هاي روشن توام با شجاعت از بنيادهاي ديني دفاع مي نمود .

خاتمي با بيان اينكه جامعه ما امروزبيشتر به افرادي با ويژگيهاي شهيدان مفتح و بهشتي نيازمند است و امروز خلاء آنها را بيشتر احساس مي كنيم افزود : بايد بررسي كنيم آنچه كه امروز درجامعه به نام اسلام عرضه مي كنيم حقايق ديني است و يا بخشي از برداشتهاي خودمان كه بايد با شجاعت و تكيه بر پايگاه ديني و علمي به تناسب زمان بازسازي شود.

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