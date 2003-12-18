به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس جمهوري در اين ديدار از شهيد مفتح به عنوان چهره ارزنده انقلاب، تفكر وانديشه ديني وعصري ياد كرد و گفت : در دنياي امروز كه دين و دينداري به واسطه ظهور مكاتب بسيار فكري و بروز مفاهيم جديد با آسيب هاي جدي روبروست وجود چهره هايي همچون شهيد مفتح براي جامعه مغتنم است.
رييس جمهور ضمن تاكيد بر ضرورت نيل به برداشتهاي مثبت و روشن تر از دين با توجه به نيازهاي زمان و جامعه ، بازنگري در سنتهاي اجتماعي و تفكر ديني با توغل در مباحث ديني را مهم ارزيابي نمود و گفت : شهيد مفتح مجتهد و مسلط به مباني و مفاهيم ديني بود و ضمن برخورداري از انديشه هاي روشن توام با شجاعت از بنيادهاي ديني دفاع مي نمود .
خاتمي با بيان اينكه جامعه ما امروزبيشتر به افرادي با ويژگيهاي شهيدان مفتح و بهشتي نيازمند است و امروز خلاء آنها را بيشتر احساس مي كنيم افزود : بايد بررسي كنيم آنچه كه امروز درجامعه به نام اسلام عرضه مي كنيم حقايق ديني است و يا بخشي از برداشتهاي خودمان كه بايد با شجاعت و تكيه بر پايگاه ديني و علمي به تناسب زمان بازسازي شود.
درآستانه 27 آذر ماه روز شهادت دكتر مفتح
رييس جمهور با خانواده شهيد مفتح ديدار كرد
سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ديشب در آستانه سالروز شهادت آيت الله دكتر مفتح در فضايي صميمي با خانواده آن شهيد ديدار و گفتگو كرد.
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