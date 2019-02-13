۳۵۸ کیلو موادمخدر در عملیات مشترک پلیس البرز و تهران کشف شد

سرهنگ علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های واصله مبنی بر قاچاق گسترده مواد مخدر در سطح استان‌های البرز و غرب استان تهران موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بعد از انجام اقدامات پلیسی، محل نگهداری مواد مخدر توسط قاچاقچیان در شهرستان شهریار مورد شناسایی قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز تأکید کرد: مأموران با حصول اطمینان از مخفیگاه قاچاقچیان و طی عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران دو نفر متهم در این رابطه را دستگیر کردند.

سرهنگ عسگری افزود: در بازرسی از منازل و مخفیگاه متهمان مقدار ۳۵۶ کیلو و ۵۰ گرم تریاک، دو کیلو و ۹۰۰ گرم گل و ۵۰۰ گرم مواد مخدر حشیش کشف و ضبط و تعداد دو دستگاه خودروی سواری نیز توقیف شد.